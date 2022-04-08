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新聞眼／溫水煮青蛙 「防疫模範生」又被病毒追著跑

記者謝承恩
指揮中心將試辦輕症在家隔離，被批評動作太慢。圖為衛福部陳時中(左)日前在立法院表示現在以減災規畫，把重症醫療做好，相關措施漸漸放寬。(記者曾學仁／攝影)
指揮中心將試辦輕症在家隔離，被批評動作太慢。圖為衛福部陳時中(左)日前在立法院表示現在以減災規畫，把重症醫療做好，相關措施漸漸放寬。(記者曾學仁／攝影)

台灣疫情短短一周就升三倍，從100多例升到300多例，預估一至兩個月達高峰，面對病毒每分每秒都在搶時間，但指揮中心非要等到火燒屁股，才願意表態「清零不可能」，朝「與病毒共存」前進，輕症在家隔離指引還得等到下周擬定，再找縣市試辦。

去年5、6月本土疫情大爆發時，就經歷「公文跑得比病毒慢」、「被病毒追著跑」，最後導致急診滿床、篩檢量能塞車、校正回歸、在家確診病歿、火葬黑數等事件，難道這次又得再重蹈覆轍？

國外因應確診數上升，早已經率先擬定「輕症在宅照護指引」，包含英國已解除隔離限制、美國需在家隔離五天、南韓七天、新加坡三天，各國都見識到Omicron威力，但台灣沉浸「防疫模範生」的夢幻泡泡中，溫水煮青蛙。

回顧今年1月3日台灣迎來首例本土Omicron案例，當時北市某防疫旅館群聚，Omicron已展現空氣傳播威力，個案已難分境內與境外。到了桃機群聚延伸西堤餐廳，更再次顯現用餐傳播的可怕，疫情指揮中心雖一次次展現引以為傲的匡列與疫調，但從未從教訓中學到警惕跟提前布局。

4月起，隨著檢疫期縮短至十天，本土疫情在短短幾天內增至300多例，指揮中心如今才肯擬訂輕症在家隔離指引，連雙北都好幾度「跑在指揮中心」前。

指揮中心總以超前部署強調台灣是防疫優等生，但走過去年疫情爆發後，優等生只剩回憶，若持續慢動作，追不上Omicron傳播車尾燈，國人也禁不起時間延宕與失敗，賠上的是更多人命。

疫情 Omicron 防疫

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