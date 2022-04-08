全台139校停課 挨批防疫標準無所適從

台灣本土案例創新高，全台已有139所校園採全校或部分班級停課。(記者曾吉松／攝影)

台灣本土疫情升溫，全國最新已有15個縣市、139所校園採全校或部分班級停課，部分縣市更宣布取消跨校活動與校外教學。校園防疫 究竟要與病毒共存還是清零，中央、地方一團亂 ，師生無所適從。指揮官陳時中 昨說，大規模停課會影響學生受教權，將與教育部 檢討停課標準是否太嚴格。

各縣市陸續有校園因出現確診者停課外，台北市教育局昨更預告，近期將調整停課標準，若全市三分之一學校全校停課，考慮全市停課。台北、台中、高雄、基隆市、新竹縣市、苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣陸續宣布學校暫緩跨縣市畢業旅行、校外教學等措施，但有縣市未禁止，校園防疫也因地而異。

16日花蓮登場的全國中等學校運動會，將採「閉門賽」，僅開放隊職員、教練、選手、裁判及工作人員進入，16日選手之夜延至7月與夏戀嘉年華合辦。

陳時中昨說，持續大規模停課會影響學生受教權，將與教育部檢討停課標準是否太嚴格，可考慮用快篩取代停課，還須與教育部討論，預計下周公布。教育部回應，將徵詢地方政府、各級學校意見，並考量學校執行實務性研議放寬停課標準，並報請指揮中心同意後執行。

指揮中心發言人莊人祥說，快篩取代停課，應是讓未出現確診者的班級學生進行快篩，如果結果都為陰性，就不需要全校停課，但目前尚未定案。

但全中教秘書長許麗吉說，政府應明確表態是否與病毒共存，教學現場就欣然接受，否則校園空間人數密度高，高中職又是跨學區、跨縣市，就怕發生大規模感染，突放寬恐會造成校園恐慌，希望能盡快有明確防疫指引。

全教總理事長侯俊良建議，教育部須考慮病毒對不同年齡層的感染力、感染後重症率，停課標準保留給地方政府彈性。

除了校園，北中南三縣市都有八大娛樂場所淪陷，北市八家酒店出現病例，至少17人染疫，足跡還出現在台北地檢署，高雄三家娛樂場所更新增33人確診，苗栗也有越南籍酒店老闆娘染疫。

本土疫情也延燒至公部門，總統府、監察院、立法院、台北市議會都有職員、志工確診，總統府一名導覽志工確診，目前隔離中。總統府發言人張惇涵說，目前蔡英文總統及賴清德副總統健康狀況皆良好。