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輕症在家 專家促快頒布細節：火燒屁股還試辦

台灣新聞組／台北8日電
中央流行疫情指揮中心將試辦輕症在家隔離措施，相關指引下周定案並尋求縣市試辦先行。中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢批評，都火燒屁股還在試辦。(記者許正宏／攝影)
中央流行疫情指揮中心將試辦輕症在家隔離措施，相關指引下周定案並尋求縣市試辦先行。中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢批評，都火燒屁股還在試辦。(記者許正宏／攝影)

台灣本土疫情短短八天內從二位數飆至三位數，昨本土382例再創新高。中央流行疫情指揮中心指出，本土案例單日若破1500人，將啟動輕症在家隔離措施，相關指引下周定案並尋求縣市試辦先行。中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢批評，都火燒屁股還在試辦，國外早有方式可借鏡，應盡快頒布細節施行。

中區指揮官黃高彬則透露，專家已開會討論輕症在家隔離事宜，分流年齡、就醫綠色通道等配套為討論重點，偏鄉民眾確診而無法自理生活，會考慮安置集中檢疫所。

王任賢表示，避免醫療崩潰，「輕症在家」是當務之急。既然走向「減災」，別再糾結可能會造成家庭群聚，否則只會走進死胡同，既然是輕症，家戶感染也沒有關係。

台大兒童醫院院長黃立民表示，輕症在家隔離最重要兩原則為「照顧不能出問題」及「不讓感染擴大」。應訂出在家照護時家人間的相處條件，除盡量不要接觸、勤洗手外，家戶密切接觸者也應定期快篩。

輕症在家隔離措施啟動基準，陳時中說是以醫療、檢疫資源計算。以居家隔離10天計算，台灣每天可承受的新增個案約1500人，才以此作為啟動時機。

陳時中表示，輕症在家隔離相關指引預計下周定案，初步要考量四大方向，包括住宅形式、社區疫情程度，並設置確診者關懷中心及架設遠距醫療平台等，一旦輕症者病情出現變化，可立即詢問或轉診到醫院。

立委賴惠員、蔣萬安昨於衛環委員會質詢時，質疑相關執行面指揮中心至今沒有譜，憂心兵荒馬亂上路。陳時中表示，希望能有多樣性的選擇，後續需要與社區溝通，目前的作為都是希望本土疫情的高峰，不要太高、太陡。

因應未來疫情變化及輕症在家隔離，指揮中心備有1萬8000台血氧機供調度，另有3000台血氧機在集中檢疫所。對專家提醒國內備藥不足的問題，指揮中心將增加採購抗病毒藥物，包括輝瑞口服藥「Paxlovid」將以10萬人份以上數量規畫，BNT疫苗採購也進入到最後簽約階段。

王任賢認為，最重要的是如何避免重症。去年曾發生感染者於防疫旅館或集中檢疫所忽然血氧降低而去世憾事，在家隔離也應配備血氧機，空出醫院的病床，隨時接應病情出現變化的確診者。

黃立民說，據國外研究，血氧機無太大幫助，最重要應是讓民眾可諮詢求助，一旦在家出現胸悶、呼吸喘、倦怠等症狀，能快速就醫，別再將責任放在1922專線或衛生局，否則將像去年一樣出現壅塞。

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