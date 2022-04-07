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台本土+382 下周試辦輕症在家

記者謝承恩、楊雅棠、邱宜君、沈能元、胡瑞玲、鍾維軒／台北報導
監察院傳出一員工確診、三名公務駕駛快篩陽性，院方7日針對院區全面加強消毒。記者蘇健忠／攝影
監察院傳出一員工確診、三名公務駕駛快篩陽性，院方7日針對院區全面加強消毒。記者蘇健忠／攝影

台灣本土個案7日增382例再創新高，確診案例遍及19縣市，境外增149例，單日破500案例。

中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，個案數還會往上升，預估一至兩個月內達最高峰，疫情將持續到6月底且還不會到尾聲；他也首度鬆口「清零不可能」，未來將走向與病毒共存，下周擬試辦「輕症在家」隔離，同時也將調整停課標準。

擬以居家快篩取代停課

台灣國內確診個案上升，全國累積14縣市共139所校園停課，各縣市對畢業旅行、戶外教學是否取消標準不一，教師團體認為政府應該明確表態，否則會造成校園恐慌或影響學生受教權。陳時中表示，未來必然走向與病毒共存，下周將與教育部檢討停課標準，縮小匡列範圍，並在合理範圍以居家快篩來取代停課。

疫情一至兩個月達高峰

台指揮中心比照韓國、紐西蘭及香港疫情發展，推估未來一至兩個月確診案例將飆至最高峰，陳時中表示，目前Omicron確診數仍算低，但規模難以預估，未來單日恐超過1,500例，屆時致死率、個案數飆高或疫情高峰下不來，社會將承擔不起，因此仍須積極因應，朝「緩坡上升」方向努力。

輕症在家指引至今沒譜

總統蔡英文日前宣布防疫以「減災」為目標避免醫療量能超載，「輕症在家」隔離為其中配套，單日確診數若達1,500人將啟動。指揮中心下周將擬定「輕症在家照護指引」，如設醫療遠距平台、送藥、戶政及警政系統聯繫、關懷中心運作等，若未遵守隔離規定將有罰則，並因應地方疫情升溫和醫療量能吃緊，將從新北試辦。

立委賴惠員、蔣萬安7日於衛環委員會質詢時，質疑各地方早已喊話希望指揮中心相關指引快出來，但至今連社區溝通、徵求試辦的地方政府意願統統沒有譜。

台北市長柯文哲7日晚也在臉書表示「北市防疫旅館量能告急」，因每天確診人數不斷攀升，近期有近萬名移工入境，幾乎把北市的防疫旅館量能占滿。北市已發出徵召令，徵用加強版防疫專責旅館，讓輕症、低危險確診者入住。

總統府、監察院傳確診者

本土疫情多點爆發，公務機關包括總統府、監察院、台北市議會都傳出有確診者，北中南8大行業確診人數也驟增，未來場所是否新增禁令，指揮中心將再討論。

境外移入7日增149例個案，有78例為航班落地採檢陽性，越南有17例居冠。指揮中心表示，目前落地採檢陽性率約落在4％到5％間，即日起越南航空、越捷航空及越竹航空等3航空公司班機，增加「搭機前6小時內抗原快篩報告」才可入境。

與病毒共存 防疫新模式 製表／陳雨鑫
與病毒共存 防疫新模式 製表／陳雨鑫
全台已有139所校園採全校或部分班級停課，指揮中心7日拋出將與教育部討論，研擬以...
全台已有139所校園採全校或部分班級停課，指揮中心7日拋出將與教育部討論，研擬以快篩取代停課。記者曾吉松／攝影

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