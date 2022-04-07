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台單日新增531例確診 新北市重災 陳時中：個案數還會往上

記者謝承恩、楊雅棠、邱宜君／台北報導
國內新增531例COVID-19確定病例，分別為382例本土個案及149例境外移入，有78例為航班落地採檢陽性，另確診個案無新增死亡。圖／指揮中心提供
國內新增531例COVID-19確定病例，分別為382例本土個案及149例境外移入，有78例為航班落地採檢陽性，另確診個案無新增死亡。圖／指揮中心提供

台灣新增531例COVID-19確定病例，分別為382例本土個案及149例境外移入，有78例為航班落地採檢陽性，另確診個案無新增死亡。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今天確定病例是這波疫情以來這幾天最多，觀察到很多傳播鏈，目前觀察本土個案數還會往上增加。

指揮中心表示，今日新增之382例本土病例，為188例男性、194例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今(2022)年3月29日至4月7日，其中包含165例為無症狀感染。個案分佈為新北市(111例)、台北市(87例)、高雄市(59例)、基隆市(41例)、桃園市(28例)、花蓮縣(16例)、嘉義縣(8例)、新竹縣(7例)、台南市及屏東縣(各5例)、台中市(4例)、新竹市(3例)、金門縣、宜蘭縣及雲林縣(各2例)、苗栗縣及彰化縣(各1例)。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞（左起）、發言人莊人祥、指揮官陳時中、台大醫院院長...
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞（左起）、發言人莊人祥、指揮官陳時中、台大醫院院長吳明賢。(記者謝承恩／攝影)

指揮中心說，今日新增境外移入個案為82例男性、67例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(17例)、美國(6例)、印尼(5例)、德國(3例)、新加坡、法國、瑞士、英國及澳大利亞(各2例)、義大利、西班牙、韓國、中國及泰國(各1例)移入，另103例調查中。入境日介於今年3月7日至4月6日。

2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另14例為境外移入。

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