蔡英文召開防疫會議 出席縣市長皆綠營沒邀雙北首長

基隆確診數日增，不少人心中忐忑，領取居家快篩試劑民眾大排長龍。（記者黃義書／攝影）

台灣本土個案昨增281例，再創新高，新增確診者擴及17縣市，其中163例為零星個案，尚待釐清感染源；因社區多點爆發，且散發個案眾多，指揮中心難以計算共有幾條不明感染源傳播鏈。中央疫情 指揮中心指揮官陳時中 表示，此波疫情才剛開始，預計在半個月內達到高峰，但現階段還不會放棄疫調。

疫情嚴峻，蔡英文總統昨天親自舉行防疫 會議，與會的除了行政院長蘇貞昌、台大副校長張上淳、疾管署長周志浩，其餘包括副總統賴清德、前副總統陳建仁、衛福部長陳時中、桃園市長鄭文燦及高雄市長陳其邁等人一字排開，宛如「選戰名單」，邀集開會的對象卻缺少確診數暴增的雙北，遭批評蔡政府看顏色防疫，一場總統層級的防疫會議，只剩民進黨中央與地方官員。

蔡英文會後於臉書上表示，現階段目標是「重症求清零、有效管控輕症」，面對Omicron病毒株以輕症，甚至無症狀為主的快速傳播模式，台灣的防疫策略，應該持續以「減災」為目標，而非全面的清零；更不是放任病毒肆虐式的「與病毒共存」，而是有效的疫情控管。

何謂「減災」具體方案？陳時中表示，過去兩年台灣力求「清零圍堵」，多朝精準疫調、擴大匡列、PCR採檢、確診者住院治療等措施；但未來可能出現大量確診人數，為避免醫療量能無法負荷，將改為「簡化疫調」、「實聯制科技防疫」、「快篩取代PCR」、「輕中症分流」及「啟動居家照顧」等五大因應措施。

前疾管局長蘇益仁表示，台灣社區感染擴大，已不可能清零，指揮中心強調「正常生活、積極防疫」的減災目標，一是降低經濟上的災害，另一為降低疾病傷亡災害；若以減災思考，不應再將大量人力投入疫調，而學校也無須因學生染疫就停課，只要中、重症比率各自維持0.2%、0.8%以下，都算達到「減災」目標。

連續六天單日確診數破百，因疫調匡列的居家隔離人數大幅增長，全台居家隔離中民眾超過1萬5000人，為此，指揮中心宣布放寬居家隔離條件，仍需一人一室，但可共用衛浴，同住家人若皆為接觸者，可全戶在家隔離。

昨個案分布，以新北市115例最多，其次為台北市45例、高雄市37例、基隆市26例；在重要群聚事件方面，新北校園群聚增40例，人數最多，基隆小吃店32例居次，值得注意的是，在281例本土個案中，163例為新通報零星散發個案，感染源不明，占總個案數五成七。

大甲媽祖遶境將於明天啟程，陳時中表示，不會加嚴防疫措施，如果沿途出現確診者，請自我隔離和做好應變措施，參與活動的民眾可多運用快篩試劑。