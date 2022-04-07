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防疫會議沒北市 柯文哲：府討論選舉 非討論疫情

台灣新聞組／台北7日電
嘉義縣陸軍十軍團精忠營區七名新兵確診，化學兵6日進入營區大規模清消。（記者魯永明／翻攝）
嘉義縣陸軍十軍團精忠營區七名新兵確診，化學兵6日進入營區大規模清消。（記者魯永明／翻攝）

蔡英文總統昨召開防疫策略會議，卻只找桃園、高雄市長出席，台北市長柯文哲昨質疑，比較善意的解釋，應該是說他們在討論選舉，不是在討論疫情；如果在討論疫情，難道雙北都沒有疫情嗎？

國民黨文傳會副主委林家興也質疑，疫情升溫，蔡英文卻只看顏色防疫，刻意忽略人口數排名前二高的新北市及台中市，難道疫情擴散會區分不同縣市執政者的黨籍？

本土疫情嚴峻，新北市長侯友宜表示已研擬啟動「在宅照護」模式，配合虛擬病房及遠距醫療平台。台北市長柯文哲說，現在起北市確診者，發高燒才送醫院，其他則送加強版專責防疫旅館，「不能重蹈香港覆轍」，香港是有症狀就送醫院，很快就擊垮醫療量能。

因擔心集中檢疫所、防疫旅館不敷使用，指揮官陳時中昨宣布，放寬居家隔離規定，雖然仍需「一人一室」，但可與同住者共用衛浴，且可與其他隔離者同戶隔離。

柯文哲說，若台灣一天10萬人確診，「病房、加護病房會被沖垮」。估計未來幾天，人數會大量上升，防疫旅館會不夠用。北市副市長黃珊珊也說，現在每天兩、三百例確診數只是「小菜一碟」，疫後新常態，說穿了就是大家真的要與病毒共存，清零已經遙不可及。

蘇貞昌在擴大防疫會議指出，台灣是讓民眾在不受嚴格管制下過正常生活，同時斟酌醫療量能下逐步調整防疫規定，讓真正需要收治的民眾得到醫療照護。

國民黨昨邀醫界專家學者舉行記者會，提出包括明確定義輕症、廣設加強版防疫旅館、各縣市廣設篩檢站、鼓勵接種疫苗、增購口服新冠病毒治療藥物等五建議。並要求蔡政府儘速針對「在宅照護」模式訂定具體的執行指引，讓無症狀或輕症確診者能在宅照護，以減輕醫療體系壓力。

柯文哲昨宣布北市三大防疫戰術策略，包括不會要求百分百匡列，「快」找到確診者比「完整」重要，只要確保不會散開；另外，重症者送加護病房，輕症或無症狀者，放加強版專責防疫旅館。

黃珊珊也提到，確診數字不只是數字而已，每個數字都代表一個人、影響一個家庭，除工作與學業停擺，還可能造成家戶內交叉感染給家中沒打過疫苗的老人或小孩，這才是最令人擔心的。

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