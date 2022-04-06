台確診+216 陳時中：疫情還沒到高峰

5日新增216例本土個案，再創本波新高，但民眾似乎對數字無感，清明連假最後一天，各景點人潮不斷，在大溪老街，不少人拿下口罩、邊走邊吃。（記者杜建重／攝影）

清明連假最後一日，本土個案達216例，再創今年疫情 新高，指揮中心指揮官陳時中 說，「單日200例，研判還不到高峰期，疫情仍在發展中。」若一天1500例確診，將評估啟動「無症狀及輕症在家隔離」。新北市長侯友宜昨開第一槍，籲中央盡速研擬並開放「在宅照護」模式，避免衝擊醫療量能。

連假影響 需觀察至12日

清明連假各景點人潮爆多，陳時中表示，目前仍有數條不明傳播鏈，Omicron潛伏期為10天，預估觀察至4月12日，這次連假對於疫情的影響會較明朗。

昨新增一例中症病人，為60多歲女性，曾接種三劑疫苗，Ct值14.7，血氧濃度下降至90%至92，使用瑞德西韋治療後生命跡象穩定，未住加護病房，正住院隔離中。

陳時中表示，從元旦至4月4日本土病例共1846例，共有5例是中重症患者，輕症為1841人，輕症比率占99.73%。

輕症者比率高，地方與中央連日來就防疫 政策該朝「與病毒共存」或「拚清零」互相喊話。

總統府昨天表示，尋找兼顧防疫與經濟的台灣模式，是今年的重要施政目標之一。

陳時中表示，未來可能啟動「無症狀及輕症在家隔離」，參考指標為單日病人數超過1500例、集中檢疫所病床率8至9成滿床，屆時將分階段實施。

侯友宜：中央應盡早制訂「在宅照顧」指引

新北市長侯友宜昨表示，目前絕大部分確診者為輕症、無症狀，「在宅照顧」為必須採取的醫療方式，希望中央盡速制訂相關指引，讓地方有所依循。台北市長柯文哲說，「疫情一定會蔓延」，政府應清楚說明每天多少確診數字是可容忍。柯更批中央不敢下決定，是因為今年底選舉，以政治干擾防疫專業。

準備好與病毒共存了嗎？（製表／聯合報）

台大公衛學院教授陳秀熙表示，中央與地方均同意「無症狀、輕症在家隔離」，但實施時間和指標未能達到共識，建議先觀察到4月中旬較佳，評估BA.2病毒株對家戶傳染力、重症率、致死率的影響，政府應加強民眾防疫認知，提前公布指引。

此外，國軍確診也增加，繼高雄的海軍艦艇有官兵染疫外，新竹縣關西營區、嘉義縣中坑營區，都有役男染疫，軍醫局已介入調查是否有群聚感染。