新聞眼／台灣不放棄清零 陳時中政治考量？

衛福部長陳時中。（記者陳正興／攝影）

4月起，本土確診案例一路攀升，指揮中心連日祭出各類因應措施，考慮打滿三劑疫苗者不匡列、研議開放一人一戶居家隔離等，種種作為均朝與病毒共存方向前進，但指揮官陳時中 至今仍不放棄清零可能性，不提與病毒共存，仍將大量防疫 人力投入疫調、匡列，耗費資源，與蔡政府「經濟防疫新模式」似乎背道而馳。

台灣自詡為防疫優等生，但兩年多來的防疫策略只有「防守」一招，且希望清零，之前即使出現零星個案，也以「類清零」沾沾自喜，但清零不正是政府最常酸的中國慣用防疫大招，如今更被外界形容，全球防疫只剩台海兩岸目標一致在拚清零。

台灣究竟要清零、或與病毒共存，總統府話講得簡單，一句「需經由防疫團隊依國內外的疫情 發展，衡量台灣防疫量能後，在專業評估之下研商並發布。」將球再次拋回指揮中心。

陳時中一句「還沒到放棄清零的階段」，讓地方衛生單位疲於奔命，忙著疫調，釐清感染源，但真能達到成效嗎？好幾次陳手持大字報看板，分析個案關聯時，講得語塞、含糊，直喊「太亂了」，民眾看得也是滿頭問號。

民眾真的在乎染疫數字起伏、確診者足跡嗎？連五天本土染疫破百，但清明假期各大風景區、美食餐廳仍湧入大批遊客，阿妹演唱會仍是一票難求，上萬人齊聚同嗨，原因在於民眾深知感染Omicron後幾乎為輕症、無症，無須畏懼，主動地與「經濟防疫新模式」靠攏。

但外界不解，當全球都已進入防疫新階段，陳時中對「與病毒共存」仍不鬆口，彷彿擔心說了之後，就不再是防疫模範生，防疫光環消失，政治聲量往下墜。

與台北市長柯文哲打口水戰，隔空交火，無助於防疫，身為現在防疫最有權力的人，陳時中現在更該做的是「超前部署」，提早向民眾說明未來防疫原則及走向，當全民需要與病毒共存時，政府跟民眾該做好那些準備？