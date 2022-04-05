台總統府：清零、共存要取得平衡

清明連假最後一天北部放晴，不少民眾利用難得的晴天外出踏青。蔡政府至今不願放棄清零，民眾想「正常生活」仍要再等等。記者黃義書／攝影

台灣連續5天本土病例破百例、但多為輕症，總統府5日表示，尋找兼顧防疫 與經濟的台灣模式，是今年的重要施政目標之一。地方要求中央清楚說明未來防疫政策，台北市長柯文哲說，現在「清零戰術」與「共存戰術」已不是科學題目，是政治題目。新北市長侯友宜則向中央喊話，若要開放跟經濟並行，必須考慮盡快擬定「在宅照護」模式，地方會做好準備，中央指令下來就能接手處理。

知情人士指出，農曆年後，清明連假前，相關部會與府方高層都有開會，衛福部長陳時中 更親赴總統官邸討論與病毒共存議題；目前府院高層拍板的政策方向仍不變，即「清零」和「與病毒共存」不是零和狀態，要在兩者之間取得一定平衡，理想情況是兼顧經濟與防疫。

「疫情 一定蔓延」柯文哲5日說，從韓國經驗來看，大選將讓疫情更難控制，最擔心今年是台灣地方選舉年「政治干擾專業」，可容忍確診數字「不是陳時中說的算，恐怕是民進黨選戰小組來討論」。

侯友宜則說，既然行政院長蘇貞昌要採取開放跟經濟並行，醫療目標應擺在中重症患者及高危險族群，目前無症狀及輕症者居多，中央應盡速研擬並開放「在宅照護」的模式，才不會衝擊醫療量能。

新北市衛生局長陳潤秋透露，中央2日已函文地方，同住家人染疫，可全家同室居隔，在宅照護應是未來中央推動方向，透過科技遠端掌握確診者病況、啟動照護；飲食則可透過訂餐、親朋好友或是民政系統，達到關懷目標。

高雄市長陳其邁說，疫情逐漸輕症化，清零困難，在宅照護是趨勢，高雄隨時能啟動應變。桃園市衛生局副局長蘇柏文說，目前桃園沒有輕症在家隔離規畫，後續會配合中央輕重症分流策略。台中市衛生局長曾梓展說，台中市就輕症在家隔離做好準備，包括120台血氧機，會與中央同步啟動。

台南市衛生局表示，輕症處理依照中央疫情指揮中心的規範，暫無其他新措施。基隆市政府發言人沈詠珮表示，任何意見大家都可以拋出來討論，但更重要的是要先把配套與執行面想清楚。

國民黨立委蔣萬安透過臉書呼籲，應盡速研擬啟動「在宅照護」模式，讓醫療量能能有適當分配，對於確診民眾心情調適及穩定生活更重要。