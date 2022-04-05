新聞眼／基隆類普篩抗疫失先機 劇情曲折卻添政治戲分

基隆篩檢開跑日恰巧是基隆市長林右昌居隔出關日，平添防疫政治戲分。（記者邱瑞杰／攝影）

中央4月1日撥了20萬快篩試劑送到基隆防堵疫情 ，今起篩檢 。無論名稱是類普篩還是全民防疫 愛心篩檢，廣篩時間已是疫情爆發後12天，圍堵隱形傳播鏈時機已晚，自願性質也恐讓成效打折扣。篩檢開跑日恰巧是基隆市長林右昌「居隔」出關日，平添防疫政治戲分。

基隆一名刑警3月24日傳出染疫，疫調追出刑警午夜蹺班出沒小吃店、隱匿足跡等疫情連環爆情節已夠讓人拍案驚奇。林右昌脫下口罩與隔天才知確診的警官合照，衍生居家隔離三天延長為10天插曲，劇情更是引人入勝。篩檢開跑日恰巧是林右昌居隔出關日，若有人以此做文章，又有誰能曰不宜？

基隆小吃店群聚案病毒一路攻進市警局和四個分局，學校也接二連三淪陷。衛福部長陳時中3月30日赴基隆時說，疫情多路散發，要非常提高警覺，並提出「類普篩」構想，希望抓出黑數，圍堵疫情。

軍情緊急，抗疫先鋒王必勝兩天後銜命送20萬快篩試劑到基隆，試圖撲滅疫情火種。當各方關注市府要如何執行類普篩壓制疫情，林右昌想了兩天，回應重點竟是改名「全民防疫愛心篩檢」，創新名詞畫錯重點已讓人錯愕，昨天公布的實施計畫也讓人不明所以。

強制篩檢或自願篩檢各有優劣，政府無論採行那種方案，自可規畫配套執行。Omicron有快速傳播的特性，也是這波疫情再起的主因。從陳時中提出類普篩那天算起到執行，整整過了一周，社區若潛藏病毒，不知已傳了幾波。

市府因為怕汙名化、標籤化，不公布發放特定對象族群與區域；將篩檢民眾分為四大類，無強制力如何算出人數？篩檢未造冊、沒有稽核制度，更無法保證民眾篩陽後立刻回報，純靠市民愛心自願篩檢，成效待檢驗。