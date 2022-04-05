王喜採檢鼻傷流血 陳時中：來者是客 有管道申訴

指揮中心指揮官陳時中。（記者陳正興／攝影）

港星王喜3日晚搭機抵台，但他在臉書控訴在機場 進行PCR採檢時，被戳到鼻子流血，而他貼出的照片也可見到口罩 滿是鮮血，要求採檢的醫護「自首」。指揮中心指揮官陳時中 表示，來者是客，會盡量讓人賓至如歸，若有人有任何不舒服，願意表達歉意，但「台灣有法律在」，要申訴都有管道，不允許對醫療人員有行為或語言暴力。他說，深喉唾液採檢需耗時四至五小時，無法讓旅客在候機室等那麼久，所以皆採只需20分鐘鼻咽採檢。指揮中心醫療應變組副組長王必勝表示，將加強事前衛教。

指揮中心發言人莊人祥則於回應表示，採檢時也有可能會因為棉棒戳傷鼻黏膜導致流血，採檢時就有看到流鼻血，有人員前往關心，協助止血、更換口罩。王喜之後又放上莊人祥的黑白照以示不滿，雖然後來撤照道歉，但卻打錯莊人祥的名字為「莊天祥」。莊人祥表示，「打錯名字是無心之過，本人接受其道歉，祝他早日康復」。

陳時中表示，鼻咽約20分鐘就有結果，因是目前落地採檢採取鼻咽的方式，「也只能這樣做」。未來隨仿單或使用適應症和情境改變，指揮中心會採用讓大家更舒服的方式進行。現在是為了時間要搶快，候機室無法等太久，但若是居家檢疫就可以等回到隔離場所使用深喉唾液採檢。

「來者是客，任何不舒服我們都願意表達歉意」，不過陳時中仍嚴正表示，入境者也要明白落地採檢是防疫重要政策，大家都需要配合。機場採檢到現在採檢7萬多人，檢驗出2832位確診，對於邊境和社區保全都極具意義，醫護人員都非常辛苦隨時待命採檢，接觸風險也提高很多，對於檢疫人員表達最大謝意。

他指出，採檢地方視同醫療機構，醫療機構中不允許對醫護人員有行為暴力或語言暴力，若民眾不舒服要申訴都有管道，「來者是客，盡量讓他賓至如歸，但是台灣有法律在」。

對於王喜採檢被戳到爆血，也有民眾反映此非個案，而且機場採檢的棉棒比較粗。陳時中則表示，不會為了機場採檢把棉棒做特別大，製造都有一定的規格，「我想這是不實傳言，每廠牌各有不同，但不會為誰量身訂做比較粗的棒子」。