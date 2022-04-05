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黑白集／蔡政府靠不斷發明新名詞抗疫？

黑白集
台灣疫情升溫，台北傳統市場、夜市氣氛冷清。(中央社)
台灣疫情升溫，台北傳統市場、夜市氣氛冷清。(中央社)

放眼世界，對疫情仍採「清零」的，約莫只剩中國大陸和台灣。巧的是，在高度封鎖下，兩岸幾乎同時爆發疫情。在防疫轉折點，到底要繼續「清零」或走向「共存」，蔡政府的下一步仍使民眾如在五里霧中。

兩年多來，蔡政府對大陸不時揶揄、批評、惡言相向，但在防疫作為上，卻差別不大。大方向上，兩岸都堅持「清零」；手段上都嚴封邊境，稍有風吹草動，就嚴格匡列隔離；連獨厚「本土疫苗」，也如出一轍。兩岸就算不是亦步亦趨，也是「有志一同」了。

封鎖下，固讓確診案例減少，卻也讓經濟與民眾生活付出嚴重代價。如今大陸疫情延燒至上海、深圳等經濟重鎮，鐵腕更凶；但顯然封不住，徒讓經濟受創。民眾搶買物資、骨肉被迫分離，亂象令人怵目驚心。

台灣疫情雖沒那麼嚴重，但是否步其後塵，不容樂觀。蔡政府迄今除不斷發明新名詞，如「類普篩」、「新台灣模式」、「全民防疫愛心篩檢」，作法仍是老套。蘇貞昌所謂「正常生活、積極防疫、穩健開放」，論述充滿矛盾，這種官話更令人無所適從。

兩岸都堅持「清零」，多少都有政治考量。但連蔡政府都承認，此波疫情重症率極低，這也是各國從「清零」改採「共存」的主因。看到對岸防疫亂象，蔡政府要以之為師，或以之為戒？

疫情 防疫 邊境

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