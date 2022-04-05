清零轉共存？陳時中：陸封控效果有限 台推自主防疫

行政院長蘇貞昌日前提出新台灣防疫模式，台灣防疫政策似乎正從堅持「清零」走向「與病毒共存」。（記者黃仲明／攝影）

行政院長蘇貞昌日前提出新台灣防疫 模式，台灣防疫政策似乎正從堅持「清零」走向「與病毒共存」。疫情 指揮中心指揮官陳時中 昨日表示，以管制比台灣更嚴格的中國大陸來看，圍堵疫情效果有限，盼在台推動自主防疫、正常生活下的防疫，但台北市長柯文哲及新北市長侯友宜認為「積極防疫」概念模糊，讓地方無所適從。

中央社報導，陳時中在記者會上表示，新台灣模式就是維持正常生活，定義就是不會封城；為達到目標，就須仰賴全民配合口罩政策、接種疫苗規畫，中央也會持續擴大整備抗病毒藥物，各民間單位應建立自主應變單位，以利因應各種疫情變化，提出有效對策，不妨礙太多日常生活，同時將疫情穩定控制。

陳時中表示，放寬措施都有漏網之魚，但面對高傳播力的Omicron變異株，即使是強力封控的中國大陸也達不到效果，盼在台灣推動自主防疫，積極防疫之下，同步在合理範圍放寬，把疫情控制在一定範圍內，維持正常生活，未來也會在科學證據下，將疫苗覆蓋率加入放鬆管理措施參考依據。

台灣專家推估，隨著多數民眾第二劑疫苗保護力下降、未及時接種第三劑以獲得完整保護力，台灣4月中旬後恐面臨每天新增超過500例本土個案的疫情高峰。

對於經濟防疫新模式而言，醫療量能也是備受關注的焦點之一。指揮中心統計，負責收治中重症患者的醫院專責及負壓病床，全國總床數為3646床，空床數為2490床，空床率約為68.3%。

收治輕症無症狀的47家中央集中檢疫所及2家地方加強型防疫旅館，空床數分別為2724床、30床，空床率為42.7%、7.5%。陳時中指出，未來90%集中檢疫所將改為加強版集中檢疫所；各縣市都應籌設至少50間加強版防疫旅館，並以每萬人口2間為目標。