台本土病例99.8%輕症 確診解隔鬆綁 打滿3劑擬不匡列

本土個案連續三天破百，清明連續假期第二天，台北市富德公墓湧進大批掃墓民眾，一旁工作人員高舉防疫告示。（記者黃義書／攝影）

昨新增183例本土個案，再創這波疫情 以來新高紀錄，也是本土病例連三日破百例。案例擴及全台12個縣市，北至基隆，南到墾丁，另有66人零星個案尚待釐清感染源。

儘管案例數持續增加，但指揮中心指揮官陳時中 表示，台灣防疫戰略方針為「趨近正常生活的積極抗疫」，即日起鬆綁感染者解除隔離條件。另外，只要完整接種三劑疫苗 ，未來可能縮短健康管理天數，甚至不予匡列。

陳時中昨天宣布鬆綁新冠肺炎確診者解隔離條件，本土個案可提早離開醫院或集中檢疫所，境外移入個案如提早解除隔離仍需住在檢疫所，待入境滿十天，PCR採檢陰性，才算真正解隔離。

解隔離條件放寬 製表／楊雅棠

指揮中心統計，今年1月1日至4月2日共有1530例本土病例，其中1527人輕症，99.8%；僅三人中重症，占0.2%。陳時中表示，專家會議決議，輕症者沒必要一直待在治療場域，可及早離開，因此放寬相關解隔離條件。

據了解，從春節後到上周，各部會官員都曾到總統官邸開會，針對「與病毒共存」已有多次討論，上周蔡總統也曾找衛福部及相關官員開會，台灣「與病毒共存」的態度已很明確。

新增本土病例為98例男、85例女，年齡介於未滿五歲至80多歲，發病日介於3月31日至4月2日，其中包含90例無症狀感染。

確診近三百 疫情多頭燒 製表／醫藥組

個案分布的縣市，以新北市71例最多，其次為基隆市39例、桃園市22例、台北市19例、新竹縣15例、宜蘭縣七例、台中市及屏東縣各三例、新竹市、金門縣、高雄市及花蓮縣各一例。

本土病例連日創新高，指揮中心放寬無症狀或輕症確診個案解除隔離治療條件，另修訂「醫療照護工作人力短缺之應變處置建議」，避免醫療量能緊繃，並解決醫護人力短缺問題。

如果疫情嚴峻，是否暫緩、停辦演唱會等大型活動？陳時中表示，不會因為有一、兩個確診者參與演唱會等大型活動，就要求停辦，「停也沒用，因為已發生」，若工作人員大量染疫，就要更換工作人員或停辦。

至於基隆「類普篩」反應不佳，陳時中表示，試劑材料都已經提供到位，相信「有做、沒做，都有積極的意義」，可做為未來執行這類規畫的很好經驗。