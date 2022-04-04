「新台灣模式」防疫 柯文哲嗆都是喊口號

針對行政院長蘇貞昌說要「正常生活 積極防疫 穩健開放」，台北市長柯文哲受訪時嗆只是口號而已。（記者許正宏／攝影）

全台疫情 多線延燒，中央昨卻宣布放寬解隔條件，雙北再要求中央說明「要共存還是清零」。台北市長柯文哲批評，疫情時代怎麼正常生活？如果一道命令無法畫流程圖，就是空口說白話，所以這都是口號，至於「穩健開放」更不用說，因為這個開放已讓「台灣社會遍地烽火」。他再向中央喊話：「你希望共存，不過現在要清零，那要講清楚。」

新北市長侯友宜表示，大多數民眾都聽不懂「新台灣模式」的意思，中央應該清楚說明、講明白，究竟是要與病毒共存還是清零，地方政府才好執行。新北副市長劉和然也喊話「不要口號，而是要有明確做法」，不然會累倒第一線基層人員。

針對各方質疑，中央流行疫情指揮官陳時中 昨仍表示，「（防疫 ）戰略戰術沒有矛盾」，整體戰略就是趨近正常生活，在不限制和妨害過大的情況下積極抗疫；做好積極抗疫方法包括醫療資源分配、集中檢疫所整備等，戰略戰術都很清楚，「不清楚可以問我們，會講更清楚」。

本月1日提出防疫、經濟並行「新台灣模式」的行政院長蘇貞昌昨天表示，「新台灣模式」就是正常生活、積極防疫、穩健開放，所以戴口罩、勤洗手、打疫苗都不改變；只要醫療量能能夠負擔，雖然確診數會增加，但99.7%以上都是輕症或無症狀，不必擔心，可以一步步穩健地來開放，過正常生活。

不過，知情人士說，「與病毒共存」也難倒中央流行疫情指揮官陳時中，台灣民眾對確診病例容忍度相當低，只要這幾天早上看到回報的確診病例數，都讓陳時中忍不住皺起眉頭。

民進黨人士坦言，目前台灣檢疫制度仍相當嚴格，政府過去太追求「清零」神話，現在世界潮流變了，如果世界各地都開放，台灣沒有理由一直關閉國門；許多旅外國人都陳情，希望台灣逐漸開放國門，不再鎖國。黨內人士指出，亞洲如新加坡、馬來西亞及泰國都選擇開國門，台灣可採循序漸進開放，若執政團隊有勇氣承擔，選擇「共存」並非難事。