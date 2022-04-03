我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上海防疫荒腔走板？官員電話批評遭錄音曝光

專家：美房價續飆漲 比市場預期快 正在泡沫化

台灣輕症分流新制 集中檢疫所2人1室

台灣新聞組／台北3日電
中央流行疫情指揮中心2日公布分流、收治原則、擴大醫療量能等三大新制。圖為遊客在台北車站出入。（中通社）
中央流行疫情指揮中心2日公布分流、收治原則、擴大醫療量能等三大新制。圖為遊客在台北車站出入。（中通社）

台灣入境檢疫期縮至十天後，本土、境外案例不斷增加，確診案例以輕症為大宗。中央流行疫情指揮中心昨公布分流、收治原則、擴大醫療量能等三大新制，民眾若於機場確診分流至中南部加強版集中檢疫所，社區內確診則就近收治至加強版集中檢疫所或防疫旅館。因應新制，各縣市都必須要設置至少50間加強版防疫旅館因應。

指揮中心統計今年1月起至4月1日，總計1370確診，其中99.7％屬於輕症或無症狀患者。重症比率為0.22％。指揮中心指揮官陳時中表示，這一波疫情以「輕症為多」，但目前的政策尚未規畫到要讓輕症患者留在家中隔離，仍舊採異地隔離，因此輕、重症的分流必須要做好。

指揮中心公布的三大新制。分流原則，依照確診後的症狀，採檢地點做分流。輕症送加強版集中檢疫所或是防疫旅館，高齡長者或中重症患者送醫院。機場落地採檢確診者送中南部加強版集檢所；社區採檢到的本土案例則是採取「就近收治」為原則。

收治原則是指，無症狀、輕症確診，包含落地採檢陽性者，且年齡65歲以下，生活可自理者，均收治加強版集中檢疫所或防疫旅館。專責病房、加強版集檢所及防疫旅館，均以兩人一室收治，以往是限制家人、同住或同行者，現在則不限制。

因應疫情變化，針對台北、新北、基隆以及桃園四縣市要求擴大醫療量能。四縣市急性一般病床總數500床以上的急救責任醫院及相關應變醫院，於三日內恢復開設急性一般病床總數各為5％及20％作為專責病房，據統計將增加1495床。

防疫 旅館 疫情

上一則

東南水泥害雙鐵癱瘓 離譜「砍樹法」拆52米巨塔 4包商遭送辦

下一則

新聞評論／政治凌駕科學 防疫、經濟恐雙輸

延伸閱讀

1天新增404例 台疫情飆 首見XE變異株

1天新增404例 台疫情飆 首見XE變異株
台本土確診破百 「不考慮升級」 檢疫天數擬再鬆綁

台本土確診破百 「不考慮升級」 檢疫天數擬再鬆綁
深夜急轉彎 羅智強取消宣布參選桃園市長

深夜急轉彎 羅智強取消宣布參選桃園市長
新聞評論／電力、防疫、修憲 蔡政府的愚人節3大笑話

新聞評論／電力、防疫、修憲 蔡政府的愚人節3大笑話

熱門新聞

台灣制憲基金會26日在台北舉行「台灣準備好了嗎？台灣未來國家願景與挑戰」論壇，第4場專題討論「美中新情勢下的台灣處境與展望」，邀請作家汪浩（左）主講、台灣制憲基金會副執行長宋承恩（右）與談。中央社

台學者：俄烏戰爭若結束 全球將面臨去中國化過程

2022-03-26 13:24
今年31歲的吳夢夢，被網友稱為「台灣第一AV女優」。(取材自IG)

台灣第一AV女優登BBC 吳夢夢：覺得錯卻無法克制

2022-04-01 02:23
台灣27日新增83例本土個案，120例境外移入個案，總數破200例，為去年6月中以來最多。 (記者楊雅棠／攝影)

台疫情爆發 本土增83例去年6月來最高 入境隔離7天會延後實施

2022-03-27 17:05
由武子靖、李忠威、徐紹桓等烘焙師傅組成的台灣代表隊，成功奪下世界麵包大賽團體冠軍。圖／王柏峰主廚提供

史上第一次 台灣首奪「世界盃麵包大賽」團體冠軍

2022-03-29 11:03
新北消防局搜救過程。(圖:新北市消防局提供)

台和碩前副總裁獨自登山失聯4天 尋獲已無生命跡象

2022-03-30 05:05
台灣外交部。報系資料照片

前官員涉散布「俄國報復台灣」假訊息 台外交部報警偵辦

2022-03-30 11:04

超人氣

更多 >
窮司機撿到5萬美元歸還原主 誠實舉動竟「改變一生」

窮司機撿到5萬美元歸還原主 誠實舉動竟「改變一生」
俄媒：普亭不如宣傳生龍活虎 浸泡鹿茸浴養生

俄媒：普亭不如宣傳生龍活虎 浸泡鹿茸浴養生
俄精銳空降部隊指揮官陣亡 BBC：形同普亭快打計畫破滅

俄精銳空降部隊指揮官陣亡 BBC：形同普亭快打計畫破滅
紐約護士網路約會遭先殺後姦 兇嫌或終身監禁

紐約護士網路約會遭先殺後姦 兇嫌或終身監禁
專家：美房價續飆漲 比市場預期快 正在泡沫化

專家：美房價續飆漲 比市場預期快 正在泡沫化