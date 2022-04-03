台灣輕症分流新制 集中檢疫所2人1室

中央流行疫情指揮中心2日公布分流、收治原則、擴大醫療量能等三大新制。圖為遊客在台北車站出入。（中通社）

台灣入境檢疫期縮至十天後，本土、境外案例不斷增加，確診案例以輕症為大宗。中央流行疫情 指揮中心昨公布分流、收治原則、擴大醫療量能等三大新制，民眾若於機場確診分流至中南部加強版集中檢疫所，社區內確診則就近收治至加強版集中檢疫所或防疫旅館 。因應新制，各縣市都必須要設置至少50間加強版防疫旅館因應。

指揮中心統計今年1月起至4月1日，總計1370確診，其中99.7％屬於輕症或無症狀患者。重症比率為0.22％。指揮中心指揮官陳時中表示，這一波疫情以「輕症為多」，但目前的政策尚未規畫到要讓輕症患者留在家中隔離，仍舊採異地隔離，因此輕、重症的分流必須要做好。

指揮中心公布的三大新制。分流原則，依照確診後的症狀，採檢地點做分流。輕症送加強版集中檢疫所或是防疫旅館，高齡長者或中重症患者送醫院。機場落地採檢確診者送中南部加強版集檢所；社區採檢到的本土案例則是採取「就近收治」為原則。

收治原則是指，無症狀、輕症確診，包含落地採檢陽性者，且年齡65歲以下，生活可自理者，均收治加強版集中檢疫所或防疫旅館。專責病房、加強版集檢所及防疫旅館，均以兩人一室收治，以往是限制家人、同住或同行者，現在則不限制。

因應疫情變化，針對台北、新北、基隆以及桃園四縣市要求擴大醫療量能。四縣市急性一般病床總數500床以上的急救責任醫院及相關應變醫院，於三日內恢復開設急性一般病床總數各為5％及20％作為專責病房，據統計將增加1495床。