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新聞評論／政治凌駕科學 防疫、經濟恐雙輸

聯合報社論
基隆實施類普篩，陳時中再被批「雙標」。（記者陳正興／攝影）
基隆實施類普篩，陳時中再被批「雙標」。（記者陳正興／攝影）

本土疫情連創今年新高，防疫措施在緊縮和鬆綁之間擺盪。疫情指揮官陳時中不斷提到的「經濟防疫新模式」，因為疫情升高而現猶豫；行政院長蘇貞昌近日拋出防疫的「新台灣模式」，也被質疑是為疫情擴大打預防針。這些強調防疫與經濟並行的模式，聽起來都很偉大，但只要政治凌駕科學，最後恐怕變成防疫與經濟雙輸。

「類普篩」就是典型政治優先、慣性雙標的防疫措施。基隆疫情升溫，燒出基隆市長林右昌的政治危機。向來「惜篩如金」的陳時中宣布將在基隆實施類普篩，引發外界譁然，他辯稱「時空背景不同」，並以去年沒有家用快篩，準確度也不高，否認雙標。然而，正是衛福部一路阻擋推廣快篩與廣篩，才導致這樣的結果，陳時中卻掐頭去尾，倒果為因，再次印證他心中只有政治沒有科學。

台灣疫情嚴峻，有如偵探電影的驚悚情節一再上演。（記者林澔一／攝影）
台灣疫情嚴峻，有如偵探電影的驚悚情節一再上演。（記者林澔一／攝影）

疫情爆發以來，許多國家紛紛發展快篩試劑和擴充核酸檢驗量能，以便揪出社區感染黑數，台灣卻始終是「有狀症才篩檢」，於是發生很多輸出病例的個案，或是因車禍、落水、路倒才檢出，甚至死後才確診的案例，證實社區確實存在不少帶原黑數。但任憑許多專家及縣市首長疾呼中央應擴大篩檢，陳時中始終以快篩偽陽性及偽陰性高，醫療量能會受不了等理由回絕。說穿了，低篩檢量就是為了維持少確診及零確診的防疫光環，對於「逆時中」的縣市，陳時中也動輒以行政霸權蠻橫壓制。

前年8月，彰化縣府與台大公衛學院教授詹長權合作萬人血清抗體檢驗，首次針對高風險、高暴露族群進行篩檢，結果彰化縣衛生局長葉彥伯及詹長權不僅被綠營網軍圍剿，事後還遭到法辦、罰款，計畫草草落幕，台灣的科技防疫因此頓挫。等到去年中本土疫情大爆發，不僅各縣市紛紛採用精準篩檢的彰化模式，指揮中心更宣布要擴大社區檢測，證明陳時中不見棺材不掉淚的獨斷與傲慢。

去年中萬華爆發阿公店群聚，台北市長柯文哲不顧中央禁令，率先設置快篩站，利用企業捐贈的快篩試劑擴大篩檢，新北市長侯友宜也跟進。指揮中心雖不再阻擋，但也僅只冷眼旁觀，不像現在快篩試劑怎麼發放都不知道，指揮中心已把20萬試劑送到基隆，明顯冷熱有別。

陳時中解釋，是因當時快篩試劑是專業使用，且準確率只有七成，不若現在已到九成。事實上，疫情初起，台灣生技業者就投入快篩試劑研發，中研院也早已技轉民間廠商，但衛福部卻設下重重路障，堅持快篩需由醫事人員執行，不開放居家快篩，讓業者遲遲無法取得台灣國內授權，更無法在藥房等通路販售，只好轉向國外，形成MIT的快篩試劑早已出口到全世界，台灣民眾卻一支也買不到的荒謬情況。衛福部對待高端疫苗與快篩試劑的態度，有著天壤之別。

去年6月苗栗科技大廠爆發移工群聚案，企業希望申請快篩，也因衛福部堅持須由醫事人員操作，導致難以執行。當時有立委質詢應盡速開放快篩試劑進口，還遭陳時中嗆聲「沒廠商申請進口，我們要審查什麼？」四天後食藥署便通過五家業者專案進口居家快篩試劑的緊急授權，其中就包括台灣廠商。台灣快篩廠商喪失大量檢測以校正試劑準確度的先機，導致準確度不一，陳時中卻以去脈絡化的說法，掩飾雙標作為。

如今心已不在防疫的陳時中，想的更是政治，而非科學；但愈是如此，陳時中便愈難從疫情泥淖中脫身去追逐他的市長夢，而賠掉的卻是防疫與經濟雙輸的台灣。

陳時中 防疫 疫情

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