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新聞眼／疫情遇選情 鋼索上的陳時中…進退失據

記者沈能元
陳時中肩負防疫指揮官的重責大任，卻又劍指台北市長，猶如走在治鋼索上。（記者陳正興／攝影）
陳時中肩負防疫指揮官的重責大任，卻又劍指台北市長，猶如走在治鋼索上。（記者陳正興／攝影）

台灣Omicron疫情大爆發，本土確診個案已連續兩天破百例，疫情來得又急又猛。如今，指揮中心指揮官陳時中每天仍緊緊抓著各條傳播鏈，監控疫情發展，卻又明確指出，台灣的大方向是往「開放的路走」，如此一手「清零」，另一手又好像是「與病毒共存」的做法，讓人有如霧裡看花，更不清楚台灣的未來要何去何從。

陳時中對防疫走向曖昧不明，讓台北市長柯文哲、新北市長侯友宜紛紛站上火線，疾呼中央要把防疫政策講清楚、說明白，顯見地方首長於疫情爆發期，已開始擔心市民累積的不滿，不知何時就會爆發。

但就防疫專家觀察，社區疫情已多點爆發，不明感染源的確診病例不斷增加，要「清零」談何容易，但要「與病毒共存」更要顧及民眾對疫情的容忍程度，有如國王的新衣，多不敢輕易說出口。

今年「疫情」遇上「選情」，是特別的一年，民意可以載舟也能覆舟，一旦疫情失控，對民進黨年底縣市首長選舉將是一大利空；相反的，若能守住疫情就是一大利多。

陳時中肩負指揮官的重責大任，同時劍指台北市長，站在防疫的十字路口上，他遊走在「清零」與「與病毒共存」的兩手策略，如何拿捏恐是他內心不能說的祕密，說出口怕承擔不起疫情後果，不說出口又飽受政治壓力，猶如走在鋼索上，一不小心就可能失足跌落。

疫情 防疫 陳時中

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