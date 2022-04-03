清零？共存？柯文哲、侯友宜要中央說清楚

台北市長柯文哲(右)要中央把防疫政策說清楚，別拐彎抹角。（記者邱德祥／攝影）

台灣疫情 再升溫，昨日本土確診個案飆出160例。行政院長蘇貞昌拋出防疫 、經濟並行的「新台灣模式」防疫戰略。不過，雙北市長柯文哲、侯友宜分別向中央喊話，要求說清楚「要清零還是與病毒共存」，別拐彎抹角。

台北市長柯文哲昨日直言，香港 戰略想與病毒共存，戰術卻想清零，戰略與戰術矛盾，結果「你看死得多慘」，政府有想法要明講，別拐彎抹角。新北市長侯友宜說，邊境管制從14天縮短10天，爆出很多沒找出的個案，境內管控地方很辛苦，病毒共存或清零要說清楚，政府有責任把疫情守住。

要清零還是與病毒共存？中央流行疫情指揮中心至今態度曖昧不明。專家認為，台灣勢必要與病毒共存，但實際做起來不容易，怕放太快，疫情可能會瞬間失控。也有專家認為，當Omicron開始流行時，台灣就該往與病毒共存的方向前進，將新冠肺炎列為第四類傳染病，就能做到經濟、防疫共存的效果。

疫情持續升溫，但指揮中心指揮官陳時中多次強調，不會升級，持續往開放的路走，但現在還不是放棄清零的時候。林口長庚紀念醫院副院長邱政洵表示，接下來的疫情「肯定會大爆發」，雖不樂見、但必須快速應變，指揮中心現在加速開設專責病房、集中檢疫所或防疫旅館方向是對的，必須將輕症分流，別再讓輕症占據醫療量能。

隨著邊境鬆綁，邱政洵表示，台灣勢必要與病毒共存，但不容易，尤其現在雖重症率低，但若疫情大爆發，首當其衝絕對是長者、長照機構，屆時只要一間長照機構群聚，所有的長照機構都會被感染，「一旦傳開速度非常快，就像香港一樣，長照機構垮下，醫院一樣承受不起」。

不過，台大兒童醫院院長黃立民認為，台灣和香港的應變作為有很大差別，因輕症不住院，目前醫療系統撐得住，「不至於跟香港一樣」，台灣現在不是完全與病毒共存或清零，就是在中間，因為疫情還有變化，腳步走得慢一點，但要往與病毒共存的方向，「怕放太快，疫情會失控」。

中華民國防疫學會理事長王任賢表示，早在Omicron變異株出現後，台灣就該往與病毒共存的方向前進。他指出，新冠肺炎應列為第四類傳染病，輕症無需通報，唯有重症才需要通報隔離，以Omicron傳染力這麼高，且以輕症為主，無需再動用這麼多資源去阻隔傳染。

另外，柯文哲針對會不會擔心雙北生活圈疫情、台灣有可能以後都是破百例？柯文哲說，破百例也沒什麼了不起，南韓一天就40萬了，而且連續超過一周，一周就超過200萬，而且已經相當一段時間，所以每天幾百例，「我就明白告訴你，那是小Case」。