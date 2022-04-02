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延長大眾運輸口罩令？聯邦壓力大

港學者提醒注意Omicron新變種XE病毒 傳播率高一成

1天新增404例 台疫情飆 首見XE變異株

台灣新聞組／台北3日電
本土、境外確診案例再創新高，桃園機場2日入境落地採檢陽性為186人，創單日新高。圖為桃機旅客等候落地採檢畫面。（記者季相儒／攝影）
本土、境外確診案例再創新高，桃園機場2日入境落地採檢陽性為186人，創單日新高。圖為桃機旅客等候落地採檢畫面。（記者季相儒／攝影）

台灣疫情再升溫，昨日新增404例確定病例，包括160例本土個案、244例境外移入，落地採檢陽性人數達186人，三項紀錄都創今年新高。中央流行疫情指揮中心昨頒布分流新制、收治原則、擴大醫療量能等新制，盼能讓疫情受到控制。

本土案例連兩日破百例，遍及14縣市，以新北市新增52例最多，六都中僅台南未新增確診。若以傳播鏈相關聯性，則以基隆小吃店相關群聚新增42例最多，而昨日新增的160例本土個案中，有52例不明感染源，仍在疫調中的案例。

台灣現有十條不明感染源，以及52例待疫調個案，昨天完成台中婚宴與基隆個案的基因定序，雖皆為Omicron的BA.2.3變異株，但序列不同，為台灣第25條Omicron傳播鏈。

另外，台灣於3月18日自捷克入境的境外移入個案中，驗出台灣首例XE變異株病毒。XE變異株是近期在英國發現由BA.1及BA.2混合型病毒株，傳播速度比Omicron快近10％，但未發現毒性增強，或影響疫苗效果。

昨日境外移入新增244例，落地採檢人數達186人，皆創單日新高。指揮中心指揮官陳時中表示，前天入境人數為2525人，採檢28個班機，陽性率7.73％，入境人數多導致陽性率高、確診數也多，目前仍以東南亞、南亞入境的陽性率較高。

因應未來確診人數可預期將攀升，指揮中心公布分流新制，包括輕、重症分流，輕症者送往加強版集檢所，高齡或中重症送醫院；機場落地採檢確診將送往中南部加強版集檢所，社區確診就地收治。

另外，北北基桃四縣市醫院，三日內開設對應比率的專責病房，並鼓勵各縣市籌設加強版防疫旅館；陳時中說，各縣市至少50間房間，並以每萬人口設置兩間為目標。

疫情連日爆發 遍及14縣市 製表／醫藥組【作者：陳玉昭，日期：2022-04-0...
疫情連日爆發 遍及14縣市 製表／醫藥組【作者：陳玉昭，日期：2022-04-03，數位典藏序號：20220403000249427】

疫情 Omicron 陳時中

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