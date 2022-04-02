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群聚連環爆…桃園電商案已22例 台中婚宴案續延燒

台灣新聞組／台北2日電

全台疫情多點連環爆，形成多條傳播路線，其中，台中市國家歌劇院「VVG餐廳」婚宴群聚案持續增加，累計8縣市、25人確診，衛生局研判是親戚間傳染。桃園市新爆出凡美電商工作室群聚，已有22人染疫，另有7名個案尚無案號，中央今天才會公布，就連桃園市警察局刑事警察大隊也淪陷。

20名已公布桃園確診個案，一名中原大學學生感染源待查，其餘19人都屬凡美電商工作室員工、家人群聚案，兩天來造成高商、國小和幼兒園等五校停課，都和凡美電商有關。

台中婚宴群聚感染也持續延燒，昨新增13人感染，累計25人確診。台中市衛生局表示，婚宴染疫率為11.4%，研判是親戚間傳染。

台中婚宴群聚也燒到彰化縣，昨新增兩對夫妻確診。彰化縣衛生局長葉彥伯說，根據疫調婚宴的感染源，可能是來自北部，因為有7人來自北部不同縣市，他們都確診，也都參加了婚宴，才造成到了台中婚宴餐廳因接觸再擴大。

此外，疫情升溫衝擊校園，台北市政府宣布即起到15日，校外教學、畢業旅行，及各類跨校大型活動都暫緩辦理；新北市維持校外人士打滿兩劑才可進校園；基隆近期的校外教學及畢業旅行皆延後辦理，台中市則是高中職以下暫停開放。

清明連假開始，不少民眾準備祭祖掃墓，北市要求清明掃墓室內的塔樓納骨塔，必須分流和人流總量管制；高雄市政府則宣布，民眾掃墓入塔祭拜每梯限十分鐘，掃墓專車採梅花座；台東公私立納骨塔不開放入內，戶外增設供桌及棚架，鄉親分流掃墓或採線上追思。

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