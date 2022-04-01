台灣單日暴增104例本土確診 境外132例 無死亡個案

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增236例COVID-19確定病例，分別為104例本土個案及132例境外移入(75例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。圖／指揮中心提供

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增236例COVID-19確定病例，分別為104例本土個案及132例境外移入(75例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。指揮中心指揮官陳時中表示，今天案例跟昨天一樣，維持在一個比較多的情況，本土是近來新高104例，境外移入132例，落地採檢75居家57例。

指揮中心表示，今日新增本土個案為45例男性、59例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。

指揮中心今公布新增104例本土確定病例，包括基隆、新北、桃園、台中、花蓮等縣市都有病例，其中有2縣市新增傳播鏈，包括桃園某電商公司，一口氣暴增22例確定病例，以及花蓮慈濟醫院也新增6名確定病例，其中3名醫護包括2名急診醫師、1名急診護理師及3名確診病童及家人。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為71例男性、59例女性、2例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自印尼23例、越南 13例、泰國9例、美國7例、香港及新加坡 各4例、馬來西亞、韓國、菲律賓及法國各3例、義大利 、印度及瑞士各2例、捷克、芬蘭、中國、日本及英國各1例移入，另49例調查中。入境日介於今(2022)年2月22日至3月31日。

指揮中心統計，截至目前國內累計7,033,816例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含7,009,862例排除)，其中23,629例確診，分別為7,602例境外移入，15,973例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計136例移除為空號。2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。