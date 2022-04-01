我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

支持跨性別 申請護照11日起可選X性別 社安卡今秋跟進

北約控俄撒謊 「在集結非撤離」 普亭：停火時機未到

台灣單日暴增104例本土確診 境外132例 無死亡個案

記者許政榆、沈能元、陳雨鑫／台北報導
中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增236例COVID-19確定病例，分別為104例本土個案及132例境外移入(75例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。圖／指揮中心提供
中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增236例COVID-19確定病例，分別為104例本土個案及132例境外移入(75例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。圖／指揮中心提供

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增236例COVID-19確定病例，分別為104例本土個案及132例境外移入(75例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。指揮中心指揮官陳時中表示，今天案例跟昨天一樣，維持在一個比較多的情況，本土是近來新高104例，境外移入132例，落地採檢75居家57例。

指揮中心表示，今日新增本土個案為45例男性、59例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。

指揮中心今公布新增104例本土確定病例，包括基隆、新北、桃園、台中、花蓮等縣市都有病例，其中有2縣市新增傳播鏈，包括桃園某電商公司，一口氣暴增22例確定病例，以及花蓮慈濟醫院也新增6名確定病例，其中3名醫護包括2名急診醫師、1名急診護理師及3名確診病童及家人。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為71例男性、59例女性、2例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自印尼23例、越南13例、泰國9例、美國7例、香港及新加坡各4例、馬來西亞、韓國、菲律賓及法國各3例、義大利、印度及瑞士各2例、捷克、芬蘭、中國、日本及英國各1例移入，另49例調查中。入境日介於今(2022)年2月22日至3月31日。

指揮中心統計，截至目前國內累計7,033,816例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含7,009,862例排除)，其中23,629例確診，分別為7,602例境外移入，15,973例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計136例移除為空號。2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

義大利 新加坡 越南

上一則

江啟臣：役期延長牽動2022、甚至2024大選

下一則

太魯閣號49死 台鐵首例懲罰性多賠1.5億

延伸閱讀

不明傳播鏈達19條 陳時中宣布基隆「類普篩」 遭批雙標

不明傳播鏈達19條 陳時中宣布基隆「類普篩」 遭批雙標
台單日新增87例本土確診、境外152例 創9個月來新高

台單日新增87例本土確診、境外152例 創9個月來新高
台疫情延燒多點爆發 中和群聚「像防疫旅館模式」

台疫情延燒多點爆發 中和群聚「像防疫旅館模式」
50多歲女打AZ亡獲600萬救濟 台疫苗理賠史上最高

50多歲女打AZ亡獲600萬救濟 台疫苗理賠史上最高

熱門新聞

台灣制憲基金會26日在台北舉行「台灣準備好了嗎？台灣未來國家願景與挑戰」論壇，第4場專題討論「美中新情勢下的台灣處境與展望」，邀請作家汪浩（左）主講、台灣制憲基金會副執行長宋承恩（右）與談。中央社

台學者：俄烏戰爭若結束 全球將面臨去中國化過程

2022-03-26 13:24
陳松勇的看護Yuli。（圖：陳松勇友人提供）

陳松勇遺產圓滿分配 印傭獲贈400萬灑淚離台

2022-03-24 02:27
李艷秋。(本報資料照片)

李艷秋兄妹爭產 當庭罵二哥「貪婪」遭求償30萬免賠

2022-03-23 06:15
台灣27日新增83例本土個案，120例境外移入個案，總數破200例，為去年6月中以來最多。 (記者楊雅棠／攝影)

台疫情爆發 本土增83例去年6月來最高 入境隔離7天會延後實施

2022-03-27 17:05
美國印太指揮部司令阿基里諾上將。歐新社

俄烏戰爭頭號教訓 美印太司令：中國攻台真可能發生

2022-03-26 01:22
由武子靖、李忠威、徐紹桓等烘焙師傅組成的台灣代表隊，成功奪下世界麵包大賽團體冠軍。圖／王柏峰主廚提供

史上第一次 台灣首奪「世界盃麵包大賽」團體冠軍

2022-03-29 11:03

超人氣

更多 >
華商晉升為加州最富有的億萬富豪第四名

華商晉升為加州最富有的億萬富豪第四名
救61歲亞裔婦 披薩店父子共被砍10刀住院 善心捐款湧入

救61歲亞裔婦 披薩店父子共被砍10刀住院 善心捐款湧入
曼哈頓華埠堅尼路男子墜樓當場身亡 血流一地白布裹屍

曼哈頓華埠堅尼路男子墜樓當場身亡 血流一地白布裹屍
「叛徒」 澤倫斯基震怒 開除國安部門2高級成員

「叛徒」 澤倫斯基震怒 開除國安部門2高級成員
普亭簽署法令 外國買家不以盧布買天然氣就斷供

普亭簽署法令 外國買家不以盧布買天然氣就斷供