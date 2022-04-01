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台中婚宴群聚波及7縣市 金門爆首例

台灣新聞組╱台北1日電
金門出現首例確診個案，金門縣府緊急至確診者住家附近清消。(圖／金門縣政府提供)
金門出現首例確診個案，金門縣府緊急至確診者住家附近清消。(圖／金門縣政府提供)

台中市國家歌劇院「VVG餐廳」婚宴爆發群聚感染，昨再添九例，累計賓客和家人共12人染疫，讓離島金門首度出現確診個案，包括台中在內，至少波及七縣市。由於餐廳未落實實聯制，昨晚仍有五人聯絡不上，台中市衛生局開罰餐廳1.5萬元台幣，並廣發3.6萬則細胞簡訊。

台中市長盧秀燕表示，這場婚宴包括賓客148名、工作人員36名，共184人，確診十名賓客，僅一人設籍台中，外縣市有九例，來自台北、高雄、台東、金門、新竹、基隆。其中52人篩檢陰性，其餘仍待驗。

據了解，國家歌劇院五樓的VVG餐廳因實聯制執行不徹底，手寫資料中許多賓客無法聯繫，匡列採檢耗時。衛生局人員得從新人那邊了解，核對喜帖名單找人，十分頭疼。至昨傍晚仍有五名賓客聯繫不上，台中市衛生局已請警方介入調查。

由於部分確診賓客續留消費住宿、逛百貨公司、唱KTV，市府廣發3.6萬則細胞簡訊，提醒足跡重疊者到社區採檢站快篩，並自我健康監測十天。

這起群聚案也讓金門出現首例確診個案，26歲確診男子為美髮師，3月29日搭乘立榮班機自台北返回金門，包含接機友人、同班旅客共26人匡列居家隔離。

台東縣昨再新增五例確診個案，全縣累計17例，其中，案22851、案23264基因定序與新北市中和社區群聚基因定序相同，是否為同一線傳入台東及誰傳染，還需進一步釐清。

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