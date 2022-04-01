今年新高 台灣本土+87 境外+152 橫跨10縣市

基隆小吃店群聚累計91人確診，基隆夜市近日因疫情延燒，加上鋒面接近下雨影響顯得格外冷清。(記者曾吉松／攝影)

昨天單日新冠確診病例突破200例，本土新增87例、境外新增152例，雙雙創下今年單日新高。本土確診案例橫跨北北基、桃竹台中、台東、金門等十縣市。中央流行疫情 指揮中心指揮官陳時中 提出警訊，憂心清明連假的人潮移動及聚餐群聚，將引發另一波疫情，需要嚴密監測。

本土新增87例中，以基隆小吃店相關增22例最多，陳時中表示，中和公寓與台東家庭群聚基因定序相關，暫列為同一傳播鏈，需進一步釐清是否與桃機同感染源，而大潭電廠定序出來為全新BA2.3，是眾多案件中較為擔憂。另昨日增三條新傳播鏈為三峽朋友群聚、花蓮慈濟急診護理師、新北萬里等案。累計24條Omicron 傳播鏈、19條待釐清傳播鏈。

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎表示，台灣Omicron傳播鏈有24條就代表有24條破口從境外流入感染，檢疫期縮短至十天，表示約有3％入境染疫者流入社區。

因應基隆小吃店引爆的群聚疫情，指揮中心採「類普篩」因應，卻遭批評雙標，過去社區疫情爆發都堅持不普篩，如今卻推出「基隆模式」，且至今基隆市府都尚未訂定類普篩的施行細節。李秉穎被問及什麼是類普篩？也搖頭表示不知道。

基隆市長林右昌昨於臉書解釋，類普篩以「自願性參加為主、組織性安排為輔」，事前得做好與社會溝通、民眾宣傳、人員訓練等三大準備。

中央研究院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉說，宣布類普篩等於間接宣布「堅持清零」政策。林口長庚醫院副院長邱政洵表示，疫情已大爆發，未來本土天天破百都不意外，現在起需與病毒共存，並把防疫旅館、集中檢疫所全數規畫收治輕症，加速高齡長輩第三劑施打，面對Omicron疫情優先布局「軟著陸」計畫。

新北市長侯友宜昨拋出施打第四劑規畫，陳時中表示，待第三劑覆蓋率破五成且待國際證據愈來愈多後評估，目前台灣疫苗是足以施打第四劑。