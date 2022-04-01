陳時中傳密會高層表達意願 料6月宣布參選台北市長

知情人士透露，陳時中已和民進黨重量級人士密會，征戰台北市長可能性大增。（記者陳正興／攝影）

首都市長選戰，民進黨 人選呼之欲出。據了解，衛福部長陳時中 參選台北市長的備戰工作已展開，上周二已密會民進黨重量級人士，蔡英文總統也了解陳時中的參選意願。

據透露，陳時中近期會透過增加北市活動曝光的方式暖場，待時機成熟，防疫收尾工作逐一完成後，預計6月中旬宣布參選。

陳時中昨在防疫記者會被問及密會民進黨高層，他回應「上周二？民進黨高層很多」，並表示，目前都沒有規畫選舉的事情。

近日疫情 升溫，外界猜測陳時中可能因此無法脫身，但據了解，英系積極為陳時中的首都市長夢鋪路，甚至揚言「選不贏也不給正國會」，陳時中也有高度意願，參選幾成定局。不過，正國會仍不放棄力推交通部前部長林佳龍參選北市，北北桃最後布局，仍待蔡英文拍板。知情人士透露，獲英系力挺的陳時中上周二已和民進黨重量級人士秘密會面，確定參選百里侯，蔡英文也了解陳時中參選意願。包括北市、新北、桃園都傳出陳時中參選可能性，不過他第一志願是北市，英系也對陳時中迎戰蔣萬安深具信心。

健保署長李伯璋日前接受廣播訪問表示，陳時中曾向他透露，為了留下一些歷史定位，希望能在任內拔下「防疫、食安、健保」三支箭，若健保部分負擔調整政策順利上路，代表陳時中背上的「三支箭」都已拔除，可望投入市長選舉，他也拜託陳時中「希望在您當市長之前能把健保的使用者付費搞定」，並透露政策應該會在5、6月實施。

由於立法院法定會期到5月底，陳時中功成身退，6月出場宣布參選台北市長，是合理的時間。不過，疫情仍是變數，這攸關陳時中能否順利卸下疫情指揮官重責。

另一方面，林佳龍對角逐首都選戰不但沒有放棄，戰鬥意志反愈來愈高昂，最近頻繁亮相大談城市治理，綠營與民間「拱龍」聲浪愈來愈大，陳時中雖已確認參選意願，卻又受困疫情這顆不定時炸彈，綠營北市人選是否非陳時中莫屬，黨內不敢太早下定論。