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台單日新增87例本土確診、境外152例 創9個月來新高

記者謝承恩、許政榆、邱宜君／台北報導
台灣本土個案今日再創新高，指揮中心下午14時說明，左起為疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、醫療應變組副組長羅一鈞。(記者謝承恩／攝影)
台灣本土個案今日再創新高，指揮中心下午14時說明，左起為疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、醫療應變組副組長羅一鈞。(記者謝承恩／攝影)

台灣本土確診新增87例，距三天前單日83例，再創九個月來新高！且個案多在不同縣市群聚，境外移入個案增152例，距上次境外單日124例一樣創新高，中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，境外移入與本土個案都創下新高，目前境外陽性率偏高，需要格外注意。

台灣新增239例COVID-19確定病例，分別為87例本土個案及152例境外移入，有96例為航班落地採檢陽性，另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為46例男性、41例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為72例男性、79例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(62例)、印尼(23例)、香港及泰國(各5例)、日本、新加坡、德國、荷蘭、韓國、以色列、菲律賓及美國(各2例)、南非、英國、巴基斯坦、中國、波蘭及澳大利亞(各1例)移入，另35例調查中。入境日介於今(2022)年3月18日至3月30日。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,997,665例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,973,938例排除)，其中23,393例確診，分別為7,470例境外移入，15,869例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例(案23190)空號病例，累計136例移除為空號。2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

新加坡 越南 陳時中

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