不明傳播鏈達19條 陳時中宣布基隆「類普篩」 遭批雙標

基隆疫情延燒，指揮中心將推「類普篩」，希望抑制病毒傳播。圖為基隆火車站南站廣場篩檢站，一早湧現排隊人潮。(記者林澔一／攝影)

台灣本土疫情 多點爆發，波及校園，海軍官兵也確診，昨日新增56例本土個案，其中8例尚未釐清感染源，全台不明感染源的傳播鏈已達19條。指揮官陳時中 直言，「個案多，很亂又散發」；疫情記者會都因而延誤。

基隆小吃店群聚事件再添19人確診，陳時中下午趕赴基隆，宣布基隆「類普篩」社區採檢，希望抓出黑數，在第一時間圍堵疫情。

彰化縣衛生局曾因主動血清檢測遭懲處，去年5、6月雙北疫情大爆發，許多專家建議對藏有黑數的熱點地區普篩，指揮中心也拒絕；但這次處理基隆疫情，卻一改常態要求「類普篩」，外界質疑指揮中心雙重標準。

曾與彰化縣合作普篩的台大公衛教授詹長權昨表示，Omicron傳播力是原始病毒株的三倍，精準疫調、匡列採檢恐來不及，指揮中心如今積極處理是正確方法。指揮中心發言人莊人祥指出，類普篩對象為基隆36萬市民，由中央發放快篩試劑，市府提報相關計畫，篩檢 方式、人數、如何發放、回收等，預計一周內執行完畢，希望基隆模式可供其他縣市參考。

莊人祥說，去年是以社區篩檢、三級警戒措施限制民眾活動範圍，現在則希望在不限制民眾活動下「類普篩」，釐清疫情集中區域陽性率。

台大兒童醫院長黃立民說，類普篩與普篩，兩者差別可能是篩檢範圍大小有所不同，此時以普篩來控制疫情，手段正確，但Omicron變異株傳播快速，「病毒擴散出去，覆水難收」，想藉此阻斷傳播鏈，已有點慢，效果有限。

黃立民表示，現在指揮中心處理原則應為「容忍確認個案數少、小規模的疫情」，但對「感染人數多、大規模的疫情」則積極介入處理；這一波Omicron疫情能否控制，需觀察兩大指標，首先疫情是否進入安養機構或長照中心，第二為清明連假、宗教遶境後病例數有無激增。

陳時中說，基隆疫情「多路散發」，還沒收斂，要非常提高警覺。近日社區疫情多點爆發，加上清明連假將至，有專家以「老虎來了」形容這波疫情，陳時中回應「一定會謹慎以對」；各院占床率還不到四成，且重症比率偏低，「民眾看到幾十個案例就緊張，請大家戒慎，可以緊張，但不要恐懼」。