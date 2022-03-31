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新聞眼／參選關鍵戰…疫情亂 阿中心更亂

記者 謝承恩
衛福部長陳時中直言最近疫情「很亂」，外界認為恐影響他的參選計畫。（記者陳正興／攝影）
衛福部長陳時中直言最近疫情「很亂」，外界認為恐影響他的參選計畫。（記者陳正興／攝影）

半個多月前，指揮中心以「類清零」比喻台灣疫情風平浪靜，原擬緩步解封，但這波疫情來得又急又快，社區群聚多點散開，疫調資料繁雜，30日疫情記者會延遲半小時，指揮官陳時中拿著圖表，講得不清不楚，直言「很亂，又多又散發。」疫情亂，陳時中內心應該更亂，原計畫宣布參選，卻遭逢亂流。

陳時中投入年底選戰，幾乎已是確定之局，重點是宣布時機。

基隆小吃案群聚有如去年萬華茶室事件重演，一旦處理不當，本土恐怖疫情再起，加上清明連假將至，對仍是防疫指揮官的陳時中是一大考驗，也是他參選前的關鍵戰役。

擔心基隆社區潛藏黑數，陳時中宣布「類普篩」，這是全台第一次普篩，由中央提供家用快篩試劑；但該項霹靂手段反引發不少批評，尤其過去陳時中多次以「偽陽性率高」、「恐壓垮醫療量能」為由，拒絕專家普篩提議，如今為何一改過去的堅持？

陳時中向來自豪於台灣防疫，能在短時間內迅速匡列，予以隔離，但面對傳染威力驚人的OmicronBA.2變異株時，終於不再拒絕普篩，卻又擔心遭批雙標，想出「類普篩」一詞，話術運用上，確實有政客風格，只是，當疫情大亂時，正需要能穩定軍心的指揮官，而不是想著選舉而心亂、防疫節奏也亂了的指揮官。這是因防疫曾享有光環的陳時中，未來參選的不得不面對的挑戰。

陳時中 疫情 防疫

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