群體疫苗保護力剩6成 引爆疫情？陳時中：關係不大

台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙認為，本土疫情爆發時間點與疫苗保護力消退時間不謀而合。（本報資料照片）

台灣本土疫情 升溫，病例愈趨散發，遍及各縣市。台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙表示，本土疫情爆發時間點與疫苗 保護力消退時間不謀而合，3月中疫情再起，關鍵在於全台群體免疫力只剩六成，300萬人疫苗保護力已失效；接種BNT的青少年，保護力將於4月初掉到五成，恐引爆另一波群聚。

對此，指揮官陳時中看法不同，他認為，兩者關係不大，疫苗有避免重症死亡之效，但與病毒傳播沒那麼相關。

「群體保護力掉到四、五成，就很容易爆發群聚」。陳秀熙說，AZ疫苗保護期約三個月，去年12月至今年1月間，接種者保護力剩五成，當時桃機、電子廠群聚相繼爆發。莫德納 保護期約五個月，今年3月中旬下降至五成，此時爆發桃園大潭電廠、基隆小吃店及警察、高雄化工廠、樹林科技廠等群聚事件。

陳秀熙表示，目前第三劑疫苗施打速度趨緩，18歲以上成年人第三劑覆蓋率不到五成，來不及補足莫德納消退的保護力。再者，接種BNT兩劑的青少年，體內保護力恐在4月初掉到五成以下，令人擔心清明假期過後會再掀起一波本土疫情。

陳秀熙強調，靠傳統的疫調跟思維，已經無法阻擋Omicron病毒擴散，追求「病毒清零」太過理想，應以「重症清零」為目標。