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台疫情延燒多點爆發 中和群聚「像防疫旅館模式」

台灣新聞組／台北30日電
新北市中和區南勢角某社區七人確診，市政府緊急在當地活動中心設置PCR篩檢站。（記者侯永全／攝影）
新北市中和區南勢角某社區七人確診，市政府緊急在當地活動中心設置PCR篩檢站。（記者侯永全／攝影）

台灣疫情持續延燒，社區、校園，多點爆發，昨天新增33例本土個案、63例境外移入個案。本土仍以基隆銀河小吃店衍生群聚案占最大宗；新北中和某社區亦一口氣增加七名個案，而單日更有六起零星個案感染源不明，指揮中心指揮官陳時中坦言，感染源不明是個警訊，顯示台灣社區現已多點爆發。

陳時中強調，社區風險確實升高，但「台灣的疫情規模和世界相比仍非常小」，警戒無需升級，Omicron變異株具有高傳播力，升降級標準已不適用，將採滾動式檢討。

多地現疫情 社區風險升 製表／劉懿萱
多地現疫情 社區風險升 製表／劉懿萱

陳時中表示，昨新增八例零星個案分散在六起事件，新北、台北各兩件，基隆、彰化各一件，感染源不明，且看不到地域或職場關聯性，「這是一個警訊」；目前全台累積17條不明感染源傳播鏈，社區風險升高，為強化社區監測，陳時中宣布，協助發放公費快篩試劑的基層定點診所或衛生所據點由272家增至540家。

昨天新增本土個案為15男、18女，年齡介於未滿五歲至70多歲，基隆群聚新增九例個案，包括小吃店顧客一家三口、計程車司機、海大相關個案三例，以及兩名警員，共累計48人染疫。

新北市中和某社區昨天增加七名確診個案，其中六人住同一棟，全棟12戶、33人共有八人確診，全棟清空隔離；指揮中心懷疑病毒透過排水系統、浴廁通風管道四處傳播，將請環境專家檢測環境進一步確認。

據了解，這處社區26日傳出有住戶確診後，衛生單位與里長逐戶清查住戶，但一直聯絡不上一對租屋的夫妻，也沒找到房東。這幾天，房屋沒亮過燈、也沒人進出，衛生所與景福里長王坤茂討論後，為避免出現防疫破口，昨天下午會同警方破門，沒想到夫妻倆躲在屋內，因害怕被居家隔離才不應門並足不出戶。衛生所人員緊急聯絡防疫計程車將兩人送往居隔處所。

台灣感染症醫學會名譽理事長、台大兒童醫院院長黃立民說，Omicron病毒可能透過環境汙染、飲水方式傳遞，甚至順著通風系統從一個房間跑到另一個房間，「宛如防疫旅館感染模式」，讓一般住家爆發社區感染。

原有群聚事件也分別新增個案，包括大潭電廠群聚（三例）、台東家庭群聚（三例）、三重業務員群聚（一例）、高雄化工廠（二例）。

令人擔憂的是，昨冒出六起新群聚事件，共八人染疫，彰化市一對經營寵物用品工廠的夫妻確診，南北足跡很多，與中和足跡重疊，感染源待釐清。

陳時中 防疫 疫情

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