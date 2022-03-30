50多歲女打AZ亡獲600萬救濟 台疫苗理賠史上最高

衛生福利部預防接種受害救濟審議小組3月10日召開第175次會議，這次共審議57案。（本報資料照片）

台灣疫情 未歇，民眾持續接種新冠疫苗 ，但部分施打疫苗後出現不良反應。據衛福部預防接種受害救濟審議小組公布最新結果，台北市一名50多歲女性接種AZ疫苗後血栓併血小板低下症死亡，獲法定最高救濟上限600萬（台幣，下同，約20.9萬美元），是台灣所有疫苗接種史上首次出現最高救濟金額。

衛生福利部預防接種受害救濟審議小組3月10日召開第175次會議，這次共審議57案，其中50案不予救濟，七案核予救濟，包括莫德納兩案，AZ四案，BNT 一案，救濟金額介於1萬至600萬元。其中，核予救濟600萬為台北市50多歲女性，接種AZ後併發血栓併血小板低下症候群之死亡個案，

專家認為，個案發病時間在接種AZ疫苗後，是可能發生血栓併血小板低下症候群合理時間內，研判個案血栓併血小板低下症候群與疫苗接種相關，個案血栓併血小板低下症候群直接造成腦部梗塞及導致腦壓升高，併發後續腦出血致死，認定個案死亡與接種AZ疫苗。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，自去年3月中旬接種COVID-19疫苗起，此案為目前核予救濟的最高金額者，已達法定最高救濟金額上限，更創下預防接種受害救濟制度創辦以來，在所有種類疫苗接種救濟中，首度出現救濟金600萬元。

莊人祥也表示，雖然此案並非首例接種COVID-19疫苗後死亡或救濟個案，但是專家首度認定死因與COVID-19疫苗接種有關個案，過去死亡個案都是無法確定關聯性，核予大約50萬元左右救濟金。

另外，這次予以救濟案件中，值得注意的還有一例BNT疫苗救濟案，莊人祥表示，此案為十多歲青少年，個案接種BNT疫苗四天後出現心悸及胸口不適等症狀，經醫師診斷為心肌炎，與接種BNT疫苗相關，核予救濟金2.5萬元，是COVID-19疫苗接種救濟最年輕個案。