疫情升溫 大甲媽照常遶境 參加者須打滿3劑疫苗

疫情升溫，4月8日登場的大甲媽遶境，除禁止鑽轎腳、搶轎，參加的工作人員、信徒及民眾等都需提供三劑疫苗接種證明向主辦單位登記，取得識別證、沿途隨身攜帶。（本報資料照片）

疫情 升溫，清明節連假四天將至，指揮中心副指揮官、內政部次長陳宗彥表示，4月8日登場的大甲媽遶境，除禁止鑽轎腳、搶轎，宗教執事人員、工作人員、信徒及民眾等都需提供三劑疫苗 接種證明向主辦單位登記，取得識別證、沿途隨身攜帶。

至於政治人物可以到處跑攤嗎？陳宗彥說，「這方面沒有特別規範。」指揮官陳時中則說，連假期間仍應保持社交距離、做好個人防疫 ，「戒慎但不恐懼」是抗疫基本原則。

陳宗彥表示，這次清明連假是新冠肺炎疫情發生以來的第三個清明節，希望民眾分流祭祖掃墓。各縣市應實施入塔總量管制，依照可容留人數規畫動線；部分縣市管制較嚴，只能在戶外祭拜，不能進塔內，還請民眾多配合。

遶境方面，暫停鑽轎腳、搶轎等無法保持距離的儀式。參與遶境者必須先持接種證明，申請識別證，信眾應避免夜間在路邊席地而眠，並戴好口罩，以降低群聚感染風險。沿途提供餐點，應以盒、碗或密封包裝餐點為原則，碗裝須加蓋，避免現場分裝，且不可邊走邊吃。

大甲鎮瀾宮表示，全力配合政府防疫政策，凡是施打三劑疫苗，並下載「數位新冠病毒健康證明」或其他疫苗證明，大甲鎮瀾宮就會提供「疫苗3 OK」識別證。

不過，一名大甲媽信徒說，參與遶境者有很多是自發性香客，有些是觀光客、學生、沿路居民，他們臨時加入隊伍，怎可能臨時申請識別證。