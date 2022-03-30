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新聞評論／清零換政治桂冠？ 開或封陳時中在抽搐

聯合報社論
新北中和某社區29日增加七名確診個案，全棟住戶清空隔離。（記者侯永全／攝影）
新北中和某社區29日增加七名確診個案，全棟住戶清空隔離。（記者侯永全／攝影）

入境隔離天數縮短為十日後，近日台灣確診案例激增。尤其本土案例多路齊發，連台東都難倖免。如此一來，指揮中心原計畫4月要再縮減入境隔離為七天，恐只能暫緩。矛盾的，不僅是政策上的開關不定，還有第三劑疫苗施打遇到瓶頸，但3月底卻有50多萬劑價值數億元台幣的各式疫苗將因屆期遭到銷燬。這對比去年疫苗短缺時，必須仰賴國內外捐贈的窘境，簡直是天壤之別。

看得出來，指揮官陳時中的心是朝著「解封」的方向走，但他的腳卻無法跟著意志同行；他兩年來形塑定型的社會認知，也還留在原地踏步。簡單地說，解封是必走之路，才能與先行國家同步，也才能讓社會及經濟運作回歸正常。問題是，陳時中畫不出具體的解封路徑圖，封鎖容易但解封困難；尤其，社會大眾被教導成習慣於「加零」，突然一天增加近百例本土，馬上就陷入風吹草動的氛圍，緊縮的呼聲立刻再起。

要問的是，如果一天增加百例都讓政府和民間覺得緊張，那麼，人們可以承受的最高確診量是多少呢？如果是一天1000例、1萬例，大家可以忍受嗎？或者像南韓那樣，日前最高峰一天曾多達62萬人確診，台灣的社會、企業和醫療院所都能應付嗎？如果台灣的最高容忍量是1000或1萬，那麼所謂「與病毒共存」，絕對是奢談。因為病毒的隱形擴散是以「一傳十」的速度進行，疫情不會在1000或1萬自動停下來；一旦情況急速惡化，就只能聽天由命，如何再談控制？

目前陳時中面臨的困境有三：第一，是如何使自己和社會大眾放下「清零迷思」；第二，如何向民眾說明Omicron病毒的感染風險和尋常流感沒有太大不同，是在人體可承受範圍；第三，如何使醫療院所作好最充分的準備。這三點，說難不難，說容易也並不容易。原因是，兩年多來民眾不斷接收指揮中心的制式填鴨訊息，大家已經習慣了封鎖下自肅式的「乾淨」社會，要迅速改變他們的觀念並不容易。更大的癥結在，年底選舉在即，蔡政府必定對疫情起落可能引發的民怨瞻前顧後，恐怕只會收收放放、忽鬆忽緊，但這對解封毫無助益。

要做到上述三點，指揮中心首先必須勇敢說明政府的新政策方向，不再以「清零」為絕對目標，但會繼續追蹤感染者足跡，以降低社區的集體傳播風險，使確診數保持在可控範圍。其次，政府必須拿出國內外的有效數據，誠懇說明Omicron感染者的輕症、重症和死亡比率，包括一般輕症者如何透過用藥及自主隔離即可痊癒，使民眾不再視新冠病毒如大敵。第三，為避免醫療院所面對確診高峰時失控或措手不及，應及早規劃類似「方艙醫院」的臨時收治中心，協助安置輕症患者。

陳時中目前志在選舉，對疫情收尾的思考已經心不在焉。此外，這兩年來，許多專業醫師被排在決策圈外，指揮中心的一些決定漸走漸偏，已失去公信力。因此，台灣的解封之路有名無實，只照顧商務客及企業進用移工之便，對一般市民的限制仍然多又瑣碎。最糟的是，第二劑疫苗的抗體已快消失，第三劑的施打率才四成多，而最易致重症的長者普遍已有厭倦接種的傾向；如何鼓勵他們施打，必須下更多工夫。

陳時中若一直在忽開忽封之間抽搐反覆，台灣恐怕很難如願走向解封之門。他想藉過去清零的勳績，為自己戴上政治桂冠；但不妥慎處理這最後一哩，他的市長之路將難以開展。

陳時中 疫苗 疫情

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