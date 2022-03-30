觀察站／雙國門失守 鄭文燦、林右昌怎拚大位？

桃園、基隆疫情延燒，桃園市長鄭文燦（左）和基隆市長林右昌（右）的防疫表現，備受矚目。（本報資料照片）

短短三天，本土確診案例迅速累積150例，源頭都指向桃園、基隆兩大國門失守，孰令致之？

這波本土疫情 至今至少17條不明傳播鍊，台北市長柯文哲斷言，「社區感染再起」。不只全台多所學校停課，基隆市超過三分之一警員居家隔離，警政署大動作稽查特種行業必須打滿第三劑。一夕之間彷彿重回三級警戒，原本打算寬鬆的防疫 措施再度收緊，讓即將到來的清明連假人心惶惶，掃墓祭祖可能也要分批分流。

桃園和基隆疫情是重中之重，因為這波本土150例確診，桃園和基隆就占上百例。基隆更是狀況百出，市長林右昌從「自我宣布」居隔三天，在衛福部長陳時中出面指正後，林右昌變成「校正回歸」高規格居隔十天。此外，林右昌原本雷霆下令二信全校3350名師生以最速件PCR採檢，陰性才能返家，但檢驗量能不足，只能放學生先返家等結果，還有人因故未採檢。

基隆疫情不只讓分局長、鑑識科長中鏢，更燒出警員風紀問題。刑警半夜流連「銀河小吃部」，基隆小吃部名聞遐邇，讓林右昌4月將力推的城市博覽會黯然失色，警政署更是顏面無光，行政院下令嚴查特種行業，不少酒客自嘲是基隆疫情的「另類受害者」。

桃園防疫出包更是前科累累，從諾富特防疫旅館、部桃院內感染、長榮機師染疫、大潭電廠移工群聚等接二連三事件，「桃園一咳嗽，全台重感冒」。根據本報系聯合報最新六都大調查，桃園防疫滿意度71.4％在六都墊底，76％桃園人不滿機場 入境防疫管控措施占最高，桃園防疫不力顯是普遍認知。

當疫情指揮中心宣布，本土疫情83例確診，桃園大潭電廠移工占52例時，桃園市長鄭文燦竟被抓包出席新北嘉義同鄉會活動「脫口罩」切蛋糕，被質疑不顧桃園疫情。鄭文燦發出新聞稿駁斥，「任何選舉的口水，都無法替代真實的防疫努力」。疫情當前，到底是選舉口水還是防疫努力，社會自有公評。

台灣四面環海，防堵疫情有先天優勢，但最大罩門就是機場、港口等重鎮，桃園、基隆等國門之都若失守，病毒將如入無人之境，全民將共嚐苦果。台中、高雄也有機場和港口，有別於要拚連任的台中市長盧秀燕和高雄市長陳其邁在防疫上戰戰兢兢；即將卸任的鄭文燦、林右昌似乎螺絲鬆了，身在疫情、心在選情？

鄭文燦和林右昌分屬民進黨新潮流系和正國會大阿哥，眾所周知，一位有志於2024總統大位、一位有意轉戰2022台北市長，如今疫情連環燒，恐怕是對選情的當頭棒喝。

過去俗稱「一夫當關，萬夫莫敵」，如今宛如「一夫當官，病毒入侵」；卸任前交出國門失守的成績單，鄭文燦、林右昌要如何挑戰大位？