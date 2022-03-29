台新增33本土病例 疫情燒向中部 陳時中：多個案來源不清楚

零星個案多點爆發，指揮官陳時中說明疫情狀況。(記者楊雅棠／攝影)

台灣新冠肺炎本土疫情持續延燒，不僅多點爆發更燒向中部。今天新增33例本土、63例境外移入，其中13例為航班落地採檢陽性。指揮中心指揮官陳時中表示，本土個案雖較前幾日少，但仍相對多且有多個來源不清楚的個案。

今日新增本土個案為15例男性、18例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。其中基隆群聚新增九例個案，包括曾去小吃店的顧客一家三口、計程車司機、海大相關個案三例以及兩名警員。

中和足跡相關群聚也衍生出七例相關個案，其中六例皆住同一棟大樓，另一例則有相同的便利商店足跡。該棟大樓全數清空，12戶移至防疫 旅館，另在景福市民活動中心開設篩檢站。

另外，大潭電廠新增三例個案、台東家庭群聚新增三例、三重業務員群聚新增一例、高雄化工廠也新增一例陰轉陽個案。

而今天也冒出新的群聚和零星個案，包括彰化出現一家庭群聚，一對經營寵物用品工廠的夫妻確診，與中和足跡重疊，感染源待釐清。

另外，一銀行員孕婦（案23063），3月27日出現喉嚨不適，快篩陽性後就醫確診；松山一20多歲外傭（案23064）因症狀就醫確診，其雇主（案23065）也確診； 永和一60歲女性（案23076）3月27日發燒，就醫確診；淡水一50多歲男性（案23124）3月26日發燒，28日就醫確診；基隆安樂區一50多歲男性（23126）3月26日因全身倦怠就醫採檢陽性確診。

今日新增境外移入個案為44例男性、19例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自印尼(15例)、越南 (11例)、菲律賓(8例)、泰國(6例)、香港(4例)、印度、美國、韓國及馬來西亞(各2例)、西班牙、哥倫比亞、新加坡 及日本(各1例)移入，另7例調查中。入境日介於今年2月16日至3月28日。

指揮中心統計，截至目前國內累計2萬2992例確診，分別為7212例境外移入，1萬5726例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計135例移除為空號。

2020年起累計853例死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。