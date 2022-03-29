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疫情3頭燒 基隆群聚為越南株 陳時中：這波再觀察10天

台灣新聞組／台北29日電
基隆28日新增14例確診，銀河小吃店疫情入侵基隆警界和校園，引發人心惶惶。（記者蘇健忠／攝影）
基隆28日新增14例確診，銀河小吃店疫情入侵基隆警界和校園，引發人心惶惶。（記者蘇健忠／攝影）

台灣昨新增35例本土個案、93例境外移入個案，指揮官陳時中表示，這波疫情起碼再觀察10天，其中以基隆小吃店衍生警員群聚較令人擔憂，因地緣性較複雜，需積極控制。該群聚基因定序結果為BA.2.3，與之前同為BA.2.3和平醫院、五分埔的兩條傳播鏈又不同，並非本土傳播鏈的延伸，類似境外的越南病毒株。

指揮中心統計，目前台灣共有九條BA.2的傳播鏈，包括高雄前鎮化工廠群聚，市長陳其邁表示，該事件中，最早被確診的40多歲女員工（案22394），基因定序結果為BA.2，比對現有本土與境外確診案病毒株後，並未發現相同的基因序列，指揮中心正進一步釐清。

陳其邁表示，BA.2是Omicron變異株亞型，上次高港傳播鏈就屬於BA.2，但BA.2又可分為眾多旁枝，前鎮化工廠群聚的基因序列，尚未在台灣被檢驗出，因傳播力超強，指標個案17日發病後，一人傳給16人。

這波本土疫情南、北、東三頭燒，昨新增35例確診，包括基隆小吃店（13例）、大潭電廠（11例）、台東家庭（2例）、新北樹林科技廠（1例）、三重保險業務員群聚（2例）、高雄化工場群聚（2例），以及中和60多歲女性、台東池上50多歲女性等兩例零星個案。

陳時中表示，目前以基隆群聚、中和足跡相關群聚兩案最需關注。基隆小吃店衍生警員群聚案昨新增14例，該群聚累積41人確診，疫情入侵基隆警界和校園，包括基隆市某分局長、科長、警局二名內勤女警確診，基隆市警局昨952人完成PCR篩檢，目前49人居家隔離；二信高中和海洋大學多名師生確診，兩校將先後停課到4月5日和4月10日。曾與確診員警拍照的市長林右昌檢疫隔離中，昨第二次PCR採檢為陰性。

廣設篩檢站 避免清明爆發群聚

桃園大潭電廠群聚新增11人確診，分別為外包商及其家人、交通車司機及其家人，以及泰籍與台籍員工，全案累計63人染疫。陳時中說，個案集中在職場內部，社區未見病例，將持續觀察。

近日爆發數起本土群聚事件，行政院長蘇貞昌昨召開擴大防疫會議時表示，已請指揮中心與部會設置篩檢站，也請指揮中心協助，在短時間內調度部會所需快篩試劑；本周末是清明祭祖時節，請指揮中心加強宣導防疫規範。

陳時中 疫情 篩檢

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