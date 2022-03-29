林右昌居家隔離「先3天後10天」 藍批因人設事

基隆小吃店衍生員警群聚案，巿長林右昌因接觸確診偵查隊長，且當時並未戴上口罩 ，林原本宣稱居家隔離三天，因疫情擴大，又主動宣布延長為十天，遭外界批評檢疫變來變去、因人設事。指揮中心指揮官陳時中 昨說，外界對林右昌的批評是不公平，防疫 依照科學做事，沒有因人設事。

不過，中華民國防疫學會理事長王任賢表示，依照現行防疫規定，接觸確定病例，就需隔離十天，哪有所謂的三天隔離期？Omicron傳播力超強，怎能以接觸時間長短，來決定隔離天數；指揮中心設置「專案泡泡」、「帛琉泡泡」，就是給外國及特定人士特權，現在若弄出居隔三天就是延伸給國內政治人物特權，實在不可取。

國民黨發言人黃子哲說，陳時中對防疫相關規範一向採高標準，嚴懲重罰時有所聞，這次對林右昌的居隔卻先寬鬆，後因外界質疑再變緊，檢疫規定是分親疏遠近還是官位大小？「綠色雙標」亂象將嚴重傷害指揮中心公信力。

對外界抨擊，陳時中昨說，一開始林右昌居家隔離三天，「這已稍微緊的」，屬於較嚴格的防疫措施，因為當時林尚未被認定為密切接觸者。隨著頒獎典禮上的多名員警染疫，且無法區分先後順序，林右昌自己要求居家隔離十天，「指揮中心也同意了，沒有因人設事」。

至於桃園市長鄭文燦日前參加公開活動，切蛋糕時也沒戴口罩，外界批評規範過於模糊。陳時中表示，在台上拍照，可不用戴，鄭在台上照相，是不用戴口罩。陳時中也提醒，「不用戴不等於不可以戴」，希望在人群比較擠時，還是盡量戴上口罩。

國民黨基隆市議員藍敏煌說，接觸者都是居家隔離十天，為什麼林右昌是三天，一開始就是政治考量；防疫不應該談政治，中央和林右昌應是看到網路一片罵聲，才會找個理由改成十天。民進黨議員張顥瀚表示，居隔三天應是專業判斷，但確實會引發議論，改成十天可能跟其他確診者有關，相信都是專業決定。