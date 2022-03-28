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疫情升溫多頭燒 打亂陳時中參選步調

記者丘采薇、李承穎／台北28日電
衛福部長陳時中。（本報資料照片）
衛福部長陳時中。（本報資料照片）

新冠肺炎本土疫情案例連日暴增，雖逢星期日，但衛福部長陳時中再度舉行記者會，也取消南下屏東行程。知情人士指出，日前疫情趨緩，民進黨內有人建議陳時中可出訪立陶宛等歐洲國家，增加能見度，形同啟動選舉布局；但最近疫情再起，陳時中須堅守崗位，參選台北市長的步調也受影響，接下來一舉一動可能「身不由己」。

基隆市警察染疫風暴擴大，行政院長蘇貞昌密集召集疫情會議，衛福部人士指出，此案染疫源頭相當複雜，甚至不容易徹查，疫情可能持續延燒；再加上新北市及桃園市都有工廠爆發大規模移工染疫，衛福部再度「蠟燭多頭燒」，業務繁重。

知情人士指出，疫情再爆發，也影響陳時中投入選舉的步調，雖然陳時中日前對外說「還沒真正做準備」，但其實力挺陳時中的牙醫師公會等團體都已開始運作，民進黨內也有派系準備力拱陳時中「出場」，甚至幫忙安排陳時中出訪立陶宛等國家增加國際觀，外交部相關人士也收到協助通知，如今因疫情變化，陳時中須堅守指揮官崗位，選舉布局又得重新評估。

民進黨內派系布局縣市長選戰，也動作連連。英系推舉陳時中參選台北市長，新潮流系卻希望陳時中選桃園；英系原屬意經濟部長王美花選彰化縣長，但因三○三大停電等因素已機會渺茫，反倒正國會積極布局彰化縣黨部主委邱建富力拚縣長寶座。

陳時中 疫情 民進黨

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