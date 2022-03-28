黑白集／頻釀防疫破口 陳時中該上緊發條

衛福部長陳時中。（本報資料照片）

入境隔離縮短為10天後，近日本 土案例又飆高，27日更大增為83例，光桃園一移工宿舍就爆發50例，讓人膽戰心驚，陳時中 立刻取消南部行程回防坐鎮。依此趨勢，若4月起再將入境隔離減為七天，極可能帶來嚴重的傳播風險，陳時中這下子可頭痛了。

為了經濟，解封是必要的；但如果輕率由緊變鬆，極可能演變成失控，這是個兩難。近日本土案例多半發生在職場，諸如化工廠、科技廠和警局，聚餐、婚宴都成群聚熱區，基隆卡拉ＯＫ小吃店又與萬華的茶藝館有異曲同工之處。棘手的是，許多傳播鏈查不出源頭，而境外個案中不少是新移工所帶入，把關一疏失，就進入了工廠。

陳時中志在選舉，對長期繁複的防疫 已露疲態。但在這節骨眼上，他若虎頭蛇尾，疫情一旦炸開，必定難以收拾，他便前功盡棄。目前台灣接種三劑的比率才四成，75歲以上長者的兩劑覆蓋率僅七成，皆是防疫網弱點。尤其肆虐歐洲的Omicron變種已傳至亞洲，台灣是否有能力接招，政府必須想清楚。

最近幾個防疫破口都是陳時中惹的禍。國發會的「專案泡泡」出現3外賓確診；林右昌接觸確診者卻只要隔離三天，皆引發眾怒；急著放移工進廠工作，也讓東南亞移工帶入病毒在廠內傳播，成為新破口。陳時中的發條要上緊些！