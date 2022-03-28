不諳疫情政治學？陳時中讓林右昌糗了

林右昌居家隔離召開視訊會議，要求全市224家兼營卡拉OK的小吃店停業3天、長照及醫療機構停止探病7天。(圖：基隆市政府提供)

基隆小吃店衍生員警群聚案，案情持續擴大，目前警民累計27人染疫，指揮官陳時中 不諱言，基隆市疫情 須特別關注，只是基隆市長林右昌日前出席市警局頒獎餐會，脫口罩 與確診的偵查隊長合影，指揮中心建議只要居家隔離三天，引發熱議；陳時中27日說林右昌主動表示應該要做好表率，居隔延為十天，只是這個「主動」來得太慢、太晚了。

25日台灣新增14例本土個案，其中三例與基隆員警相關，皆為不明感染源。基隆另有一例警官確診但尚未列入案號，後來發現他曾與林右昌脫口罩合影，指揮中心當天建議林右昌居家隔離三天，引起民眾質疑天數太短，有特權之嫌，發言人莊人祥當時強調，林右昌居隔屬預防性加強作為，合乎規定。

當時的林右昌也樂得接受指揮中心的建議，26日還高調在臉書發表市長居隔日誌，居隔第一天他和市府局處開視訊會議並下達各項指示，除要求全市224家兼營卡拉OK的小吃店停業3天，而且市內的長照及醫療機構即日起將停止探病七天等，這些措施可比他自己居隔的三天要嚴格許多。

如果不是基隆市的疫情持續擴大，林右昌的居隔秀到28日晚上12點就結束了。一個未戴口罩合影的公開行程換來三天居隔，卻贏得外界關注，林右昌除了展示他運籌帷幄，指揮若定的本領外，並順便宣傳一下基隆市的疫苗施打率本島最高（第一劑82.6％、第二劑78.1％、第三劑：52.3％），還大談「逐步解封」、「開放邊境」之我見，而外界對林右昌只居隔三天的質疑也會逐漸淡忘，也算是划算的買賣。

沒想到，病毒的威力太強，竟瞬間攻進基隆警界，市警局目前有八位員警確診，基隆市全部員警1115人都得進行採檢，即使同日新竹地區有逾50名移工確診，但指揮官陳時中仍對基隆的疫情表達高度關注，而警力面臨不足的窘境，一時之間也得由港警、刑事局等單位協助填補。林右昌昨天的高調，反成了今天最大的諷刺。

其實，林右昌名為主動為民表率，居隔延長為10天，其實是輿論所迫；但讓林陷入窘境，指揮中心實難辭其咎，事發之初，指揮中心一味對他禮遇，正是愛之適足以害之，如果不建議居隔三天，林右昌一開始就乖乖居隔十天，即使疫情擴大，外界也不會在居隔天數做文章；林右昌說25日晚上陳時中有致電關切，老練如陳時中，怎會不諳疫情政治學，如果當時也能提醒林要注意一下外界觀感，林右昌今天的處境就不是這樣了。