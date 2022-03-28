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台本土疫情爆 6群聚增83例 入境檢疫7天恐生變

記者楊雅棠、邱宜君／台北28日電
基隆小吃店衍生員警群聚案累計27人染疫，多名員警確診，市政府在市民廣場設置篩檢站，眾多員警與民眾排隊等候篩檢。(記者余承翰／攝影)
基隆小吃店衍生員警群聚案累計27人染疫，多名員警確診，市政府在市民廣場設置篩檢站，眾多員警與民眾排隊等候篩檢。(記者余承翰／攝影)

台灣本土疫情多點爆發，昨天新增83例本土個案，分別來自六起群聚，這是去年6月27日以來的最高本土個案數，昨另新增120例境外移入個案，單日總數破20例，創下去年6月中旬以來最多紀錄。  

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，邊境開放的停損點視醫療量能與重症比率而定，原先考慮的入境檢疫十天縮短至七天可能會延後上路，4月要放寬的口罩配戴政策確定暫緩實施。

昨單日新增83例本土個案，主要分布在新竹、基隆、新北、桃園與台東等處；從1月至今，本土病例破千，社區感染風險增高。陳時中說，「祈求零確診是不可能的」，但仍要盡量往清零方向努力；目前以基隆小吃店衍生員警群聚、台東家庭群聚，以及新北三重保險業務員群聚等三條傳播鏈最令人擔憂。

昨天新增本土個案為69名男性、14名女性，年齡介於未滿五歲至80多歲，其中桃園大潭電廠群聚確診52人，分別為47名泰國籍及三名台灣籍個案，50人住同宿舍。陳時中表示，大潭電廠染疫員工大都為同宿舍的移工，案例集中。

相較之下，基隆小吃店衍生員警群聚較為棘手，昨新增19例，6例為警察，5例為小吃店從業人員，4人為顧客，2例為顧客家屬，另2例為顧客家屬同校接觸者，基隆市全部員警1115人均將受檢。陳時中說，將觀察此案疫情變化情況，再決定是否影響邊境開放「七五三」檢疫天數的縮短政策。

基隆小吃店衍生員警群聚案累計27人染疫，市長林右昌日前出席基隆市警局頒獎餐會，曾脫口罩與確診的偵查隊長合影，PCR採檢陰性，當時一度宣布只需居家隔離三天，引發熱議。陳時中表示，因頒獎時員警眾多，且林在台上並未戴口罩，隔離時間將增長為十天。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，新增傳播鏈的個案正在定序當中，從國際趨勢看來，Omicron BA.2漸漸蓋過BA.1，台灣本土傳播鏈接下來也會朝此方向發展。

陳時中 疫情 口罩

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