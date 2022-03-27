台疫情爆發 本土增83例、境外增120例 去年6月來最高

台灣27日新增83例本土個案，120例境外移入個案，總數破200例，為去年6月中以來最多。 (記者楊雅棠／攝影)

台灣新冠肺炎疫情 多點爆發，今新增83例本土個案，120例境外移入個案，總數破200例，為去年6月中以來最多。指揮官陳時中表示，今天個案比較多因此臨時舉行記者會，本土83例是去年6月27日88例以來，最高本土案例數。

今天新增本土個案為69例男性、14例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。其中52例為大潭電廠群聚，50例同宿舍員工，另兩例個案，一為非同宿舍員工和一員工女友。

19例為基隆小吃店衍生警員群聚相關個案，其中六例為警察 ，五例為小吃店從業人員，四人為顧客，兩例為顧客家屬，另有兩例為顧客家屬同校接觸者。

新北樹林科技廠今新增兩例個案，其中一例為外籍移工的女友（案22702），以及其女友照顧的老太太（案22845）。三重保險業務員（案22701）也新增四例相關個案，包括先生以及先生的同事和登山團團員

至於高雄新增兩例確診個案和前鎮區化學公司群聚相關，皆為居隔陰轉陽。

另疫情也延燒到台東，為卑南家庭群聚出現四例個案，包括指標個案（案22849）以及其兒子、姨婆、舅公，Ct值介於24至27，感染源還要再調查。

今日新增境外移入個案為61例男性、59例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(64例)、印尼及美國(各5例)、香港(4例)、韓國(3例)、澳大利亞(2例)、新加坡 、加拿大、泰國、德國、模里西斯、法國、印度、阿拉伯聯合大公國、瑞士、菲律賓及厄瓜多(各1例)移入，另26例調查中。入境日介於今(2022)年3月7日至3月26日。

指揮中心統計，截至目前國內累計2萬2769例確診，分別為7061例境外移入，1萬5654例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計135例移除為空號。

2020年起累計853例死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。