台疫情延燒 本土新增21例 南北群聚擴大

指揮中心公布26日新增本土個案21例、境外移入82例。圖為來自越南的航班落地採檢，陰性者進行入境檢疫申報。（記者季相儒／攝影）

中央流行疫情指揮中心昨日公布台灣新增103例COVID-19確定病例，分別為21例本土個案及82例境外移入（35例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。指揮中心表示，昨日新增本土個案為13例男性、8例女性，年齡介於10多歲至70多歲。

指揮中心昨天下午公布新增本土病例為21例，新增本土病例中，基隆5例（含前天未列案號員警）、新北市11例、高雄4例及桃園1例。其中新北樹林科技廠增10人確診，該群聚兩天已累計20人確診。是否成立前進指揮所？衛福部長陳時中昨天表示，尚無開設必要。

指揮中心發言人莊人祥指出，樹林科技廠擴大採檢900人，980人陰性、10人陽性，包括新北9人及桃園1人，全都是公司員工，僅1名為外籍，Ct值在14.1至30.5。新北市長侯友宜 指出，該廠目前仍停工，待這波清理完畢，員工持陰性證明才可再上班。

新北另增中和區、三重區兩名個案，感染源不明。侯友宜說，前天中和案22598，匡列8人及職場擴大採驗1185人皆陰性。不過，案22598與昨天確診的案22639，兩人曾在不同時段出入中和統一超商 和捷門市，由於足跡相關，衛生局已發出540通簡訊，呼籲同時段曾前往的民眾盡速篩檢。

新北三重區的案22701，為30多歲女業務，因為陪病需求，3月25日自行到醫院採檢陽性，Ct值12.3。莊人祥說，此案病毒量高，看來像剛發病，目前無症狀，屬於獨立個案。

基隆市警局25日新增4名確診個案，4個分局都淪陷，其中有兩名警察 ，分屬不同分局偵查隊長及小隊長，皆參加24日晚間刑事餐會，當時席開20桌有近200人，昨天晚間另外兩個分局1小隊長、1偵查佐確診，警方說，這兩人當晚也都有參加餐會，染疫原因待查。

基隆累計10名案例，部分與小吃店相關，居家隔離中的基隆市長林右昌昨透過視訊表示，基隆市兼營卡拉OK的小吃店停業3天清消，KTV等室內唱歌一律戴口罩，長照及醫療機構將停止探病，至4月1日止。

高雄化學公司再增4例確診，3人是公司員工，1人是確診者的同住家人，Ct值介於14.8至33。其中案22641、案22642是居家隔離後陰轉陽。