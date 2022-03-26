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無罩接觸確診員警 基市長僅居隔3天惹議

台灣新聞組╱綜合26日電
基隆市長林右昌（左）24日晚與某確診員警近距離沒戴口罩合照，25日起居隔三天，不過，林右昌25日上午還和教育部長潘文忠（右）一起受訪，指揮中心建議潘須自主健康監測。(記者游明煌／攝影)
基隆市長林右昌（左）24日晚與某確診員警近距離沒戴口罩合照，25日起居隔三天，不過，林右昌25日上午還和教育部長潘文忠（右）一起受訪，指揮中心建議潘須自主健康監測。(記者游明煌／攝影)

台灣昨天新增14例本土個案，10例為新北樹林科技廠群聚案、1例在新北市中和、3例為基隆員警相關，皆為不明感染源。基隆另有1例員警確診但尚未列入案號，曾與基隆市長林右昌脫口罩合影，指揮中心建議林右昌居家隔離3天，引起民眾質疑天數太短，發言人莊人祥強調，林右昌居隔屬預防性加強作為，合乎規定。

基隆昨新增4例確診，包括1名分局偵查隊長，林右昌24日晚出席基隆市警局頒獎餐會，席開20桌約200多人，林頒獎並未逐桌敬酒，但與該隊長近距離沒戴口罩合照。指揮中心指揮官陳時中昨表示，建議林右昌採檢後居家隔離3天，再二採；基隆市警察局昨晚通令，4月6日前停止飲宴餐敘。

不過，一般居家隔離需十天，民眾質疑林右昌居隔僅三天是特權。莊人祥表示，林右昌與確診員警接觸時間短，不屬於密切接觸者，無須居家隔離十天，可採自主健康管理七天或自我健康監測七天，但考量他接觸許多民眾及官員，保險起見，改採較嚴謹的預防性隔離三天。

莊人祥表示，過去也曾針對Delta確診者的接觸者同住家人，進行預防性隔離5天，因應Omicron潛伏期較短，預防隔離天數僅需3天。另外，林右昌曾與教育部長潘文忠共同出席「潮境智能海洋館」開幕，並一起受訪，潘文忠屬於「接觸者的接觸者」，指揮中心建議其自主健康監測。

●26萬劑莫德納 過期將銷毀

此外，台灣疫苗打氣低迷，前天單日僅3萬人接種。指揮中心粗估，約有27萬劑疫苗將過期銷毀，包括26萬劑莫德納、1萬多劑BNT。若以國外媒體公布莫德納1劑價格約25.5美元（約新台幣730元）計算，此次銷毀疫苗的價格約1.89億台幣。

陳時中坦言，近日疫苗施打狀況不理想，前天單日僅3萬1832人接種，目前台灣疫苗覆蓋率第一劑83.35%、第二劑78.15%、基礎加強劑0.81%、追加劑48.92%。

疫苗 莫德納 陳時中

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