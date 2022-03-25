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外賓團破口 陳時中認了公文他批的

台灣新聞組╱台北25日電
衛福部長陳時中坦言，外賓專案泡泡的區隔沒做確實，會確實檢討改進。(記者潘俊宏／攝影)
衛福部長陳時中坦言，外賓專案泡泡的區隔沒做確實，會確實檢討改進。(記者潘俊宏／攝影)

2022年智慧城市論壇外賓循「專案泡泡」模式入境，但篩檢地點分散在機場及飯店，累計三人確診，因未落實入境後與國人有所區隔，遭各界批評，民眾黨更以「擺爛」形容指揮中心。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前說明是公文來得慢導致有兩處採檢地點，昨則坦承，外賓入境第一天，未確實做好區隔，需檢討。

民眾黨表示，北市府事前與國發會、電腦公會開過多次會議，但仍出現如此漏洞，讓民眾陷入染疫風險，地方政府疲於奔命補破網，這是明顯的行政疏失，指揮中心不能避重就輕，國發會也應該承擔責任，外交部別神隱，應從此次經驗中及時修正外賓的入境辦法，別為了掩飾錯誤，賠上政府威信與社區安全。

陳時中昨於疫情記者會上還原專案泡泡批准經過，泡泡第一封公文指出，有貴賓希望在防疫旅館採檢，並提出下機後用防疫遊覽專車將外賓送至防疫旅館採檢，他批准了。

後來又呈上一封公文，希望可以在機場採檢，他也批准了，因機場篩檢量能高，他評估並不會有問題；若送到旅館採檢，防疫專車的防疫措施要做好，因此無論在機場或是防疫旅館採檢，都是被准許的。

陳時中坦承，外賓入境第一天確實沒做好區隔，這需要檢討，因為依照原先的規畫，外賓入境後要與台灣民眾完全區隔，但在展場等處仍與國人有接觸，顯示在分流上未能落實，將待相關人員解除居家隔離之後，進一步討論。

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