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台灣疫情蠢動 高雄化工廠爆群聚+13皆突破性感染

台灣新聞組╱台北25日電
高雄市區一所高中傳出有確診者，校方將密切接觸師生載往防疫旅館進行隔離。(記者劉學聖／攝影)
高雄市區一所高中傳出有確診者，校方將密切接觸師生載往防疫旅館進行隔離。(記者劉學聖／攝影)

中央流行疫情指揮中心昨公布，台灣本土新增15例，其中13例與高雄化工廠群聚案有關。境外移入新增124例，是相隔四天後，人數再創新高，124例中落地採檢占88例，陽性率達6.8％；陽性率高的國家從過去的歐美，到近期已經變成東南亞，本周則以越南最多。中央流行疫情指揮中心指出，將加強落地篩檢避免個案入社區。

本報系聯合報報導，指揮中心指揮官陳時中表示，因應邊境逐步開放，昨為實施18到59歲落地採檢輕症分流首日，落地採檢陽性的88人，有九人送往醫院，分流後，醫療量能仍可維持，壓力未大增。

落地採檢陽性率不斷增加，衛福部醫福會執行長王必勝於臉書上指出，昨有一班137人入境的航班，落地採檢有53人確診，落地採檢陽性率超過38％。

昨新增的15例本土案例，其中13例為高雄化工廠職場群聚，最早發現確診的指標個案為40多歲女性，包含指標個案在內，共驗出11例職場員工、2例員工家人確診。

高雄市長陳其邁表示，新增13例確診有10人打過三劑疫苗，其餘也打過兩劑，仍出現突破性感染，大家Ct值接近，且屬輕症甚至無症狀，應是職場有共同的感染源，正盡速釐清。

據台北中國時報報導，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎昨接受廣播節目訪問時悲觀指出，照這樣看來，台灣也許明年都不見得有機會解封，「必須看未來的疫情趨勢，也不能說完全沒機會。」並指若月底就縮短居家隔離至七天可能太快，恐面臨社區感染爆發風險。

另外，台灣振興醫院感染科主任李明政表示，台灣至今有2萬多人感染，換算全人口只有不到千分之一的感染率，此時若一口氣開放，恐使醫療量能崩潰，增加死亡率，必須審慎應對。

李明政建議，當前仍應積極提高疫苗覆蓋率，先將第一劑覆蓋率提高至9成，第二劑覆蓋率提高至8成，第三劑覆蓋率提高到7成，才有本錢縮短入境隔離天數，若以目前接種速度推算，至少還要再過三至六個月才有機會全面解封。

疫情 疫苗 東南亞

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