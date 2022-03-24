專案泡泡已3外賓確診 陳時中：國發會來文慢

近日境外旅客落地採檢陽性率明顯增加，指揮中心擬將參考各國疫情風險，調整入境後隔離天數。圖為機場防疫人員協助旅客填寫資料。(記者黃仲明／攝影)

台灣23日新增95例境外移入個案，其中2例為來台參與「2022智慧城市展」的外賓，分別來自波蘭、巴拉圭，連同前一天確診的貝里斯個案，30名外賓中，已有3人染疫，皆在飯店採檢。經濟部長王美花、台北市長柯文哲 、桃園市長鄭文燦等人都有參加開幕典禮，快篩後均陰性，疫調顯示與確診者無直接接觸，暫時不用匡列隔離。

中央疫情指揮中心發言人莊人祥表示，全團30名外賓係依「專案泡泡」規定，入境當天3月21日即做篩檢 ，波蘭、巴拉圭等2名外賓於二篩時，陰轉陽確診，波蘭籍男性Ct值25，有輕微咳嗽症狀；巴拉圭籍女性Ct值36，屬無症狀患者，全團累計3人確診。

莊人祥表示，其餘27名外賓、8名隨行秘書均暫停所有行程，接受10天居家隔離，另釐清司機及市府人員防護狀況，至於外賓所入住飯店員工，衛生局暫未匡列接觸者。

台北市長柯文哲說，已要求晶華酒店三層訪賓樓層封樓，客房靜置72小後全房清消，再靜置48小時後清掃消毒。另發出5045則細胞簡訊，要求前天參與活動的廠商及民眾，須自我健康檢測10天。

外界批評，該「專案泡泡」有兩種不同檢疫版本，一為飯店篩檢、一為候機室篩檢，恐提高社區感染風險；對此，莊人祥說，「在哪採檢都不是問題，目前此團也無漏接、漏篩檢狀況，對於專案泡泡版本變動會提醒各部會注意。」而柯文哲則表示，能在機場採檢還是最好。

莊人祥指出，為避免「一人確診，全團隔離」，此「專案泡泡」將團員分為三團，而染疫3人剛好分屬不同團，因此取消後續行程，所有人改為居家隔離。

衛福部長陳時中 赴立法院接受質詢時表示，專案泡泡入境「不一定就會零確診」，這與境外移入比例是一樣，近期境外陽性率約3%，等於進來100人就有3人確診，「大家還不習慣啦」。

為何兩批外賓採檢地點不同？陳時中解釋，原因在於主辦單位國發會來公文較慢，3月18日發來第二次文，但那天是周5，指揮中心在21日中午前尚未收到來文，未批准回文，所以國發會按照第一次來文中的防疫計畫行事，外賓至下榻飯店檢驗。周一下午指揮中心批文，所以下午抵台的另一批外賓就在機場採檢。

對此，國民黨立委蔣萬安表示，不應因為公文往返時間差，造成任何防疫破口，才是關鍵。