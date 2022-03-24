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新聞眼／陳時中扯時間差 難道病毒會休假

記者 許政榆

國發會「專案泡泡」惹禍，同一天抵台的外賓，採檢地點不同，一在機場，一在旅館，已有三名外賓確診，且這三人全在飯店採檢，無疑增加社區感染風險；指揮官陳時中將問題推給時間差，國發會第二次來公文較慢，又在周五，導致他來不及簽核回文。不過，防疫視同作戰，難不成病毒進襲台灣，還必須配合官員周休二日。

「專案泡泡不一定就會零確診」、「可能大家還不習慣」，陳時中在立院談及此事時，一派輕鬆，似乎認為媒體小題大作，還以一般境外移入陽性率3%為理由，進來100個旅客，就有3人確診，這與「專案泡泡」情況差不多。

但外賓團30人中，已有3人染疫，陽性率達一成，與陳時中所說的3%，高出三倍多，況且外賓至一般旅館採檢，先不說北市聯合醫院採檢醫療團隊勞師動眾，光是17名外賓從機場進到飯店，即讓社區增添許多不必要染疫風險。

政府原本想透過「2022智慧城市展」讓台灣在後疫情階段順利踏出與國際經貿接軌的第一步，沒想到卻栽了個大跟頭，這也凸顯出「外交泡泡」、「專案泡泡」隱藏的風險，相關部會如未能緊密聯繫配合，來往公文卡在例假日，以致出現防疫疏漏，如繼續如此，那不管是什麼泡泡，都禁不起考驗，只會變成泡沫，成為新冠病毒入侵台灣的破口。

陳時中 防疫 旅館

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