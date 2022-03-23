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國發會1外賓確診 專案泡泡出現防疫破口

台灣新聞組╱台北23日電
2022智慧城市展台北場22日開幕，因一名外賓確診，會場中午突然清場，消毒人員進場清消。(記者曾吉松／攝影)
2022智慧城市展台北場22日開幕，因一名外賓確診，會場中午突然清場，消毒人員進場清消。(記者曾吉松／攝影)

2022智慧城市展驚爆外賓確診，訪問團有17人並未先在機場先採檢就入住酒店，遭質疑防疫有疏失。北市府昨公布一份公文質疑中央，原本第一版對方打算循「外交泡泡」模式，不用在機場採檢，但市府沒同意；第二版討論定案，外賓需採機場採檢模式，結果外賓抵達飯店，拿不出來採檢證明，市府才趕緊派聯醫去採檢，發現一名陽性確診。

本報系聯合報報導，台北市長柯文哲表示：「不要問我，應該去問國發會，人是國發會找來的。」國發會強調，這場展覽是台北市電腦公會與台北市政府等地方政府共同主辦，國發會協辦，向指揮中心申請防疫專案許可；這次來台與會的外國來賓事先均繳交PCR陰性證明，落地後也都採檢完畢，並沒發生漏檢或拒檢，更無所謂產生防疫破口。

不過，知情人士透露，這次接機單位是外交部；指揮官陳時中表示，貝里斯外賓係以「專案泡泡」入境，篩檢方式以外賓方便為主。

據北市府公布的活動防疫細部規畫公文，上頭明白寫著「貴賓班機抵達後在『候機室』統一進行PCR採檢」。北市府發言人陳智菡說，北市府與CDC、國發會等事前開過相當多次會議，市府不同意飯店採檢，最後定案是必須在機場採檢，但竟有17人未落地採檢，呼籲中央要盡速釐清哪個環節出問題，不要混淆視聽。

指揮中心發言人莊人祥表示，這批外賓採「專案泡泡」方式入境，抵台當天接受第一版計畫採檢，並未違反防疫計畫。

這30名外賓入境檢疫措施不一，13人在機場採檢確認陰性後，入住防疫旅館，另17名外賓卻在抵達飯店後才接受採檢，其中1人確診。

對此，莊人祥解釋，國發會陸續提出兩個版本的防疫計畫，3月初第一版為飯店採檢，第二版本則在機場採檢，不過，第一批17人入境時，第二個版本尚未完成簽核，因此，以最初版本來處理入境檢疫，第二批13人抵台時，則依照第二個簽核的版本，在機場採檢。

防疫 機場 陳時中

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